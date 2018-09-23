  • الأحد 23 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:58 ص
بحث متقدم
بالصور.. أبرز المشاهد من مسيرة العودة الكبري_ جمعة الكاوتشوك_ في فلسطين

بنود "كامب ديفيد" لتحرير فلسطين فى 5 سنوات

عمرو أديب

فنان شهير لـ"أديب": عملت مع المخابرات دون أن أعلم

أبانوب رضا غالب

هذا ما طلبه شهيد سيناء من شقيقته قبل وفاته

الرئيس السيسي

حساسين: "السيسى شايل هم مصر برا وجوه"

الدولار

سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء

القس المغتصب

قس أمريكي متهم بالاغتصاب هرب للمغرب .. وهذا ما حدث له

أشرف السعد

السعد: هذا أغرب ما حدث بيني وبين صالح سليم في شقتي

أرشيفية

صدمة بعد تحديد هوية السيدة التي عرضت طفلة للبيع على "فيسبوك"

شريف طلياني

ممثل إباحي مصري يعلن توبته: مرعوب من عذاب الآخرة

سما المصري

ماذا قال داعية سلفي لسما المصري بعد إعلان توبتها؟

بالفيديو والصور.. 450 طالبًا يؤدون الاختبارات بتربية الغردقة

قبلي وبحري

صور الاختبار الشخصى للطلاب
صور الاختبار الشخصى للطلاب

حسن حمدان

أخبار متعلقة
#

340 طالبًا وطالبة يؤدون الكشف الطبى بتربية الغردقة

#

ضبط سيارة بلوحات معدنية مزورة بالغردقة

#

القرش الحوتى يظهر فى شواطئ الغردقة

#

الداخلية تحبط تهريب 450 كيلو هيروين داخل البلاد

جماهير

الدوري

الزمالك

قال الدكتور محفوظ عبد الستار عميد كلية التربية بالغردقة  إن الكلية على استعداد كامل لاستقبال العام الدراسي الجديد حيث تم تجهيز المدرجات وتم وضع جدول المحاضرات للطلاب الجدد والقدامى وتم عمل اجتماع لأعضاء هيئة التدريس بالكلية  لعقد لجان الاختبار الشخصي للطلاب وعقب الاجتماع عقد الاختبار الشخصي للطلاب الجدد لعدد نحو 450 طالبًا وطالبة

 

وأضاف عبد الستار لأول مرة دفع المصاريف إلكترونيًا عن طريق إحدى البنوك وتم عمل فيزا للطلاب مجاني في إحدى البنوك بالغردقة.

وأكد عبد الستار تم فتح شعبتين الرياضة باللغة الإنجليزية والعلوم باللغة الإنجليزية لمواكبه سوق العمل واحتياجات المدارس التجريبية لهذه التخصصات.

وأوضح عبد الستار أنه تم تجهيز المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين  وتم استلام 20 شقة من المقاول السنوي عقب تجهيزها حيث توجد ثلاثة مبانٍ للطالبات ومبنى للطلاب.

 

وقال الدكتور أسامة عمارة وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع  إن مصاريف الفرقة الأولى 270 جنيهًا في العام والفرقة الثانية 187جنيهًا والفرقة الثالثة 187 جنيهًا والفرقة الرابعة 219 جنيهًا.

وأضاف عمارة مصاريف الشعبتين الجديدتين باللغة الإنجليزية للرياضة والعلوم تقدر بنحو 3500 جنيه ومن ضمن شروط القبول بالشعبتين حصول الطالب على 80% من درجات اللغة الإنجليزية.

وأشار عمارة  العام المقبل فتح شعب عام الفيزياء والكيمياء والأحياء باللغة الإنجليزية






تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

دلالات الهجوم الدموي في إيران وآثاره

جمال سلطان

جدل الإنسان/ المصنع في مصر!!

محمود سلطان

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» بالأسماء.. حكام مباريات اليوم بالدورى
» بعد وفاته بـ7 سنوات.. أسرة تقيم عزاء نجلها
» معسكر مغلق لنجوم الدراويش بالكويت
» الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره على حساب «ذئاب الجبل»
» محمود سعد عن "راتب": "دعم ثورة يناير ونزل التحرير"
» أيمن أشرف: شكرا لجماهير النادي الأهلي
» فيس بوك يطلق جهازًا جديدًا قد يُحدث ثورة في عالم الانترنت
» توقفي عن ارتداء العدسات اللاصقة لوجود عدوى خطيرة
» لاعب شهير يصف نيمار بـ"كيم كاردشيان كرة القدم"
» ميسي يفاجيء زملاءه في التدريبات بمظهر جديد
» لاعب بالدوري الإيطالي يترك فريقه للحاق بميعاد "الصلاة"

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:52 ص

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها