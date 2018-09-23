بالفيديو والصور.. 450 طالبًا يؤدون الاختبارات بتربية الغردقة

23 سبتمبر 2018 - 08:42 ص

قال الدكتور محفوظ عبد الستار عميد كلية التربية بالغردقة إن الكلية على استعداد كامل لاستقبال العام الدراسي الجديد حيث تم تجهيز المدرجات وتم وضع جدول المحاضرات للطلاب الجدد والقدامى وتم عمل اجتماع لأعضاء هيئة التدريس بالكلية لعقد لجان الاختبار الشخصي للطلاب وعقب الاجتماع عقد الاختبار الشخصي للطلاب الجدد لعدد نحو 450 طالبًا وطالبة

وأضاف عبد الستار لأول مرة دفع المصاريف إلكترونيًا عن طريق إحدى البنوك وتم عمل فيزا للطلاب مجاني في إحدى البنوك بالغردقة.

وأكد عبد الستار تم فتح شعبتين الرياضة باللغة الإنجليزية والعلوم باللغة الإنجليزية لمواكبه سوق العمل واحتياجات المدارس التجريبية لهذه التخصصات.

وأوضح عبد الستار أنه تم تجهيز المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين وتم استلام 20 شقة من المقاول السنوي عقب تجهيزها حيث توجد ثلاثة مبانٍ للطالبات ومبنى للطلاب.

وقال الدكتور أسامة عمارة وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع إن مصاريف الفرقة الأولى 270 جنيهًا في العام والفرقة الثانية 187جنيهًا والفرقة الثالثة 187 جنيهًا والفرقة الرابعة 219 جنيهًا.

وأضاف عمارة مصاريف الشعبتين الجديدتين باللغة الإنجليزية للرياضة والعلوم تقدر بنحو 3500 جنيه ومن ضمن شروط القبول بالشعبتين حصول الطالب على 80% من درجات اللغة الإنجليزية.

وأشار عمارة العام المقبل فتح شعب عام الفيزياء والكيمياء والأحياء باللغة الإنجليزية