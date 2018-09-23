حساسين: "السيسى شايل هم مصر برا وجوه"

إيمان هاني
أشاد الإعلامي سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلاً: "الرئيس السيسي شايل هم مصر برا وجوه، ونحن بحاجة لمشاركته في المحافل الدولية".
وأضاف "حساسين" في برنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية " الرافدين بلس" أن الرئيس السيسي يوضح للعالم ماذا يحدث داخل مصر، ويشكل قوة ويشرح أكاذيب قنوات الإخوان.
وتابع الإعلامي: "محتاجين جدًا الزيارات الخارجية لنوضح للشعب الأمريكي والأوروبي وكل قيادات الـ190 دولة أين نحن أين مصر ومصر بتعمل أيه وكيف تواجه الإرهاب".
شاهد الفيديو..
ظهر11:52 ص
فجر
04:25
شروق
05:49
ظهر
11:52
عصر
15:19
مغرب
17:55
عشاء
19:25