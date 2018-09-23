حساسين: "السيسى شايل هم مصر برا وجوه"

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السيسي

سعيد حساسين

الرافدين بلس

أشاد الإعلامي سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، بجهود  الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلاً: "الرئيس السيسي شايل هم مصر برا وجوه، ونحن بحاجة لمشاركته في المحافل الدولية".

وأضاف "حساسين" في برنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية " الرافدين  بلس"  أن الرئيس السيسي يوضح للعالم ماذا يحدث داخل مصر، ويشكل قوة ويشرح أكاذيب قنوات الإخوان.

وتابع الإعلامي: "محتاجين جدًا الزيارات الخارجية لنوضح للشعب الأمريكي والأوروبي وكل قيادات الـ190 دولة أين نحن أين مصر ومصر بتعمل أيه وكيف تواجه الإرهاب".

شاهد الفيديو..


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