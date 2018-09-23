هذا ما طلبه شهيد سيناء من شقيقته قبل وفاته

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أبانوب رضا غالب
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روي صبري مرقس، خال أبانوب رضا غالب، الذى استشهد أثناء أدائه الواجب الوطني في سيناء، تفاصيل آخر لقاء لشهيد مع أسرته قائلاً: "إن آخر لقاء معه كان في فرح شقيقته وطلب منها أن تدعو له دائمًا، ولم يكن أحد متوقعًا أنه سيكون آخر فراق".

وأضاف "مرقس" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع الإعلامي سعيد حساسين، على فضائية "الرافدين بلس"  "شرف لنا شهادته".

وشيع الآلاف من أبناء قرية نجير، التابعة لمدينة دكرنس، بمحافظة الدقهلية، جنازة الشهيد أبانوب رضا غالب، 21 عامًا، الذي استشهد أثناء أدائه الواجب الوطني في سيناء.

وشارك في مراسم التشييع الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، والدكتور سيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي الأسبق، ووفد من مديرية الأوقاف.

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