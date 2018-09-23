  • الأحد 23 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:56 ص
بحث متقدم
بالصور.. أبرز المشاهد من مسيرة العودة الكبري_ جمعة الكاوتشوك_ في فلسطين

بنود "كامب ديفيد" لتحرير فلسطين فى 5 سنوات

عمرو أديب

فنان شهير لـ"أديب": عملت مع المخابرات دون أن أعلم

أبانوب رضا غالب

هذا ما طلبه شهيد سيناء من شقيقته قبل وفاته

الرئيس السيسي

حساسين: "السيسى شايل هم مصر برا وجوه"

الدولار

سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء

القس المغتصب

قس أمريكي متهم بالاغتصاب هرب للمغرب .. وهذا ما حدث له

أشرف السعد

السعد: هذا أغرب ما حدث بيني وبين صالح سليم في شقتي

أرشيفية

صدمة بعد تحديد هوية السيدة التي عرضت طفلة للبيع على "فيسبوك"

شريف طلياني

ممثل إباحي مصري يعلن توبته: مرعوب من عذاب الآخرة

سما المصري

ماذا قال داعية سلفي لسما المصري بعد إعلان توبتها؟

الفيضانات تضرب تونس وتوقع قتلى ومصابين

عرب وعالم

شاهد.. إعصار مانكوت يسبب فيضانات في هونج كونج
أرشيفية

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

العراق.. ارتفاع عدد قتلى مظاهرات البصرة إلى 7

#

3 قتلى و50 جريحا حصيلة احتجاجات البصرة

#

بالفيديو.. معركة بالأيادى بين سيدتين فى القطار

#

مقتل وإصابة 15 فى إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية

أدت فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة بولاية نابل في تونس، إلى وفاة ثلاثة أشخاص ليلة السبت، وبعض الإصابات، علاوة على تسرب المياه إلى عدة مناطق سكنية كما تعطلت حركة السير بالكامل في الولاية ومناطق أخرى.

وقال المتحدث باسم وحدات الحماية المدنية، معز تريعة، إن فرق الإنقاذ انتشلت ثلاثة جثث جرفتها مياه الأمطار من بينهم شيخ في منطقة تاكلسة وفتاتين في منطقة بوعرقوب التابعة لولاية نابل.

وتشهد عدة مدن تونسية منذ يومين هطول أمطار غزيرة. وكانت ولاية صفاقس شهدت وفاة فتاة الخميس الماضي بجهة صفاقس جرفتها سيول الأمطار.

وقالت وزارة الداخلية إن الأمطار تسببت في فيضان الأودية وارتفاع منسوب المياه التي تسربت إلى الأحياء السكنية والصناعية في ولاية نابل السبت، مما استدعى توجيه تعزيزات كبرى من الولايات المجاورة وداخل الجمهورية.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اجتياح السيول لنابل، حيث جرفت في طريقها سيارات كما عطلت حركة السير في الطرقات والقطارات.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الولاية باتت معزولة، بينما خصصت السلطات المحلية مركز إيواء في تاكلسة لاستقبال السكان تحسبا لتسرب السيول إلى منازلهم.

وقال معز تريعة إن الوضع بدأ يتجه نحو الاستقرار في نابل، بينما تشهد ولاية سوسة بداية هطول أمطار هائلة ليل السبت أدت إلى توقف حركة السير.

وقالت إذاعة جوهرة الخاصة إن منسوب المياه ارتفع في بعض شوارع في الولاية إلى مستوى المتر، ونقلت عن المدير الجهوي للحماية المدنية إن السكان وجهوا نداءات استغاثة بعد تسرب المياه إلى عدد من الأحياء السكنية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

دلالات الهجوم الدموي في إيران وآثاره

جمال سلطان

جدل الإنسان/ المصنع في مصر!!

محمود سلطان

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» بعد وفاته بـ7 سنوات.. أسرة تقيم عزاء نجلها
» معسكر مغلق لنجوم الدراويش بالكويت
» الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره على حساب «ذئاب الجبل»
» محمود سعد عن "راتب": "دعم ثورة يناير ونزل التحرير"
» أيمن أشرف: شكرا لجماهير النادي الأهلي
» فيس بوك يطلق جهازًا جديدًا قد يُحدث ثورة في عالم الانترنت
» توقفي عن ارتداء العدسات اللاصقة لوجود عدوى خطيرة
» لاعب شهير يصف نيمار بـ"كيم كاردشيان كرة القدم"
» ميسي يفاجيء زملاءه في التدريبات بمظهر جديد
» لاعب بالدوري الإيطالي يترك فريقه للحاق بميعاد "الصلاة"
» شاهد .. قفزة أفعوانية نفذها حيوان من أعلى عمارة تبهر الحضور

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:52 ص

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها