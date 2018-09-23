الفيضانات تضرب تونس وتوقع قتلى ومصابين

23 سبتمبر 2018 - 09:45 ص

أدت فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة بولاية نابل في تونس، إلى وفاة ثلاثة أشخاص ليلة السبت، وبعض الإصابات، علاوة على تسرب المياه إلى عدة مناطق سكنية كما تعطلت حركة السير بالكامل في الولاية ومناطق أخرى.

وقال المتحدث باسم وحدات الحماية المدنية، معز تريعة، إن فرق الإنقاذ انتشلت ثلاثة جثث جرفتها مياه الأمطار من بينهم شيخ في منطقة تاكلسة وفتاتين في منطقة بوعرقوب التابعة لولاية نابل.

وتشهد عدة مدن تونسية منذ يومين هطول أمطار غزيرة. وكانت ولاية صفاقس شهدت وفاة فتاة الخميس الماضي بجهة صفاقس جرفتها سيول الأمطار.

وقالت وزارة الداخلية إن الأمطار تسببت في فيضان الأودية وارتفاع منسوب المياه التي تسربت إلى الأحياء السكنية والصناعية في ولاية نابل السبت، مما استدعى توجيه تعزيزات كبرى من الولايات المجاورة وداخل الجمهورية.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اجتياح السيول لنابل، حيث جرفت في طريقها سيارات كما عطلت حركة السير في الطرقات والقطارات.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الولاية باتت معزولة، بينما خصصت السلطات المحلية مركز إيواء في تاكلسة لاستقبال السكان تحسبا لتسرب السيول إلى منازلهم.

وقال معز تريعة إن الوضع بدأ يتجه نحو الاستقرار في نابل، بينما تشهد ولاية سوسة بداية هطول أمطار هائلة ليل السبت أدت إلى توقف حركة السير.

وقالت إذاعة جوهرة الخاصة إن منسوب المياه ارتفع في بعض شوارع في الولاية إلى مستوى المتر، ونقلت عن المدير الجهوي للحماية المدنية إن السكان وجهوا نداءات استغاثة بعد تسرب المياه إلى عدد من الأحياء السكنية.