تعرف على حالة الطقس

23 سبتمبر 2018 - 09:48 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية اليوم الأحد 23 سبتمبر.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد بالقاهرة العظمى 33 والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24، ومطروح العظمى 29 والصغرى 18، وسوهاج العظمى 36 والصغرى 24 ، وقنا العظمى 38 والصغرى 24، وأسوان العظمى 40 والصغرى 26.