  • الأحد 23 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:57 ص
بحث متقدم
بالصور.. أبرز المشاهد من مسيرة العودة الكبري_ جمعة الكاوتشوك_ في فلسطين

بنود "كامب ديفيد" لتحرير فلسطين فى 5 سنوات

عمرو أديب

فنان شهير لـ"أديب": عملت مع المخابرات دون أن أعلم

أبانوب رضا غالب

هذا ما طلبه شهيد سيناء من شقيقته قبل وفاته

الرئيس السيسي

حساسين: "السيسى شايل هم مصر برا وجوه"

الدولار

سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء

القس المغتصب

قس أمريكي متهم بالاغتصاب هرب للمغرب .. وهذا ما حدث له

أشرف السعد

السعد: هذا أغرب ما حدث بيني وبين صالح سليم في شقتي

أرشيفية

صدمة بعد تحديد هوية السيدة التي عرضت طفلة للبيع على "فيسبوك"

شريف طلياني

ممثل إباحي مصري يعلن توبته: مرعوب من عذاب الآخرة

سما المصري

ماذا قال داعية سلفي لسما المصري بعد إعلان توبتها؟

"حسن":

قصة مصرى وهب حياته لإنقاذ المهاجرين من الغرق

آخر الأخبار

الشاب المصري
الشاب المصري

منار شديد

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. كلب ينقذ فتاة من الغرق

#

كيف نحارب الفساد والواسطة ..؟

#

مالطا تمنع السفن من إنقاذ 200 شخص وتتركهم يغرقون

#

ماذا قال الشيخ الشعراوي عن البلاء والصبر عليه؟

على

حسن

الاجئين

شاب مصري ينقذ المهاجرين من الغرق

روى حسن على، شاب مصري، قصة عن مجال إنقاذ المهاجرين من الغرق في البحر المتوسط، بعد تعرضه لحادثة مأساوية في صغره.

ويقول الشاب: "تعرضت في سن الثالثة عشرة لحادث غرق على قارب كان ينقله مع مئات المهاجرين غير الشرعيين، ولكني تمكن من النجاة بفضل أحد الأشخاص الذي حملة على كتفيه وانتشله من الموت.

وأضاف الشاب المصري أن قرابة مائة شخص لقوا حتفهم في ذلك اليوم، ما دفعه إلى قطع عهد على نفسه بأنه سيرد الجميل للشخص الذي أنقذه بالعمل في إنقاذ البشر من ملاقاة نفس المصير.

وعن نقله إلى مخيم للاجئين في صقلية بعد إنقاذه من الموت يقول الشاب الثلاثيني، إنه دخل المدرسة وتعلم الإيطالية، ثم بدأ العمل في مجال إنقاذ المهاجرين منذ عام 2007، بحسب ما ذكرته  "العربية" الإخبارية

ويعمل "حسن" حاليًا المنقذ المصري على متن سفينة "أكواريوس" التي تديرها منظمة "SOS " المتوسط وأطباء بلا حدود، وهي السفينة الوحيدة التي تعمل حاليًا في المتوسط، بعد منع الحكومة الإيطالية الجديدة دخول سفن المهاجرين إلى البلاد، ما لم توافق دول الاتحاد الأوروبي على استقباله.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

دلالات الهجوم الدموي في إيران وآثاره

جمال سلطان

جدل الإنسان/ المصنع في مصر!!

محمود سلطان

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» بالأسماء.. حكام مباريات اليوم بالدورى
» بعد وفاته بـ7 سنوات.. أسرة تقيم عزاء نجلها
» معسكر مغلق لنجوم الدراويش بالكويت
» الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره على حساب «ذئاب الجبل»
» محمود سعد عن "راتب": "دعم ثورة يناير ونزل التحرير"
» أيمن أشرف: شكرا لجماهير النادي الأهلي
» فيس بوك يطلق جهازًا جديدًا قد يُحدث ثورة في عالم الانترنت
» توقفي عن ارتداء العدسات اللاصقة لوجود عدوى خطيرة
» لاعب شهير يصف نيمار بـ"كيم كاردشيان كرة القدم"
» ميسي يفاجيء زملاءه في التدريبات بمظهر جديد
» لاعب بالدوري الإيطالي يترك فريقه للحاق بميعاد "الصلاة"

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:52 ص

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها