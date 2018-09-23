قصة مصرى وهب حياته لإنقاذ المهاجرين من الغرق

23 سبتمبر 2018 - 09:52 ص

روى حسن على، شاب مصري، قصة عن مجال إنقاذ المهاجرين من الغرق في البحر المتوسط، بعد تعرضه لحادثة مأساوية في صغره.

ويقول الشاب: "تعرضت في سن الثالثة عشرة لحادث غرق على قارب كان ينقله مع مئات المهاجرين غير الشرعيين، ولكني تمكن من النجاة بفضل أحد الأشخاص الذي حملة على كتفيه وانتشله من الموت.

وأضاف الشاب المصري أن قرابة مائة شخص لقوا حتفهم في ذلك اليوم، ما دفعه إلى قطع عهد على نفسه بأنه سيرد الجميل للشخص الذي أنقذه بالعمل في إنقاذ البشر من ملاقاة نفس المصير.

وعن نقله إلى مخيم للاجئين في صقلية بعد إنقاذه من الموت يقول الشاب الثلاثيني، إنه دخل المدرسة وتعلم الإيطالية، ثم بدأ العمل في مجال إنقاذ المهاجرين منذ عام 2007، بحسب ما ذكرته "العربية" الإخبارية

ويعمل "حسن" حاليًا المنقذ المصري على متن سفينة "أكواريوس" التي تديرها منظمة "SOS " المتوسط وأطباء بلا حدود، وهي السفينة الوحيدة التي تعمل حاليًا في المتوسط، بعد منع الحكومة الإيطالية الجديدة دخول سفن المهاجرين إلى البلاد، ما لم توافق دول الاتحاد الأوروبي على استقباله.



