فنان شهير لـ"أديب": عملت مع المخابرات دون أن أعلم

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عمرو أديب
عمرو أديب

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كشف الفنان أحمد ماهر تفاصيل تعاونه مع جهاز المخابرات العامة، أثناء مشاركته في بطولة مسلسل "رأفت الهجان".

وأضاف ماهر، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أنه حينما كان طالبًا في أكاديمية الفنون كان يقابل شخصًا معين بصفة مستمرة في السينما والمسرح، وفي بعض الأماكن التي كان يتردد عليها دون أن يعرفه.

وأوضح ماهر أن هذا الشخص كان له شعر مميز بلون أقرب للبني، مشيرًا إلى أنه لم يخطئ شكله أبدًا، متابعًا: "إيه العفريت اللي كل شوية طالع لي، وراحت الأيام وجت الأيام وعملت رأفت الهجان ودخلت جهاز المخابرات، وإذا بالبيه طلع أحد رجال المخابرات".

ولفت ماهر إلى أنه حصل على تدريب في المخابرات عن كيفية تعامله مع العملاء والجواسيس، حتى يتمكن من تأدية الدور المطلوب منه بشكل احترافي.

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