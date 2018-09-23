فقدت خمسة من أولادها.. فتحدتهم بإجراء عمليات الولادة

23 سبتمبر 2018 - 10:02 ص

نجحت سيدة عراقية تدعى "أم قاسم" في إنقاذ حياة العشرات من النساء والأطفال، خلال سيطرة تنظيم داعش على مدينة القائم بمحافظة الانبار، بحسب ما ذكرته صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية.

واضطرت أم قاسم، التي تعمل قابلة منذ عام 2003 إلى المخاطرة بحياتها مرات عدة لمخالفتها أوامر التنظيم الإرهابي، فيما يتعلق باستقبال نساء في المستشفى بحاجة إلى ولادة مستعجلة ورعاية صحية.

وحوّل التنظيم جناح الولادة بالمستشفى إلى غرفة طوارئ خاصة بمقاتليه وأعطى الطاقم الطبي غرفة صغيرة للولادة، كما كان يجبر النساء على دفع 21 ألف دينار داعشى (نحو 40 دولارًا)، في حين كانت رعاية الولادة تقدم مجانًا في الماضي.

وتروي أم قاسم، ما حدث معها في إحدى المرات قائلة: "دخلت امرأة ليس معها نقود وكانت في حالة حرجة وتحتاج إلى الذهاب إلى غرفة الولادة على الفور. فرفضت رئيسة القابلات التي عينها داعش السماح لها بالدخول لذا قمت بالتهديد بالانسحاب إذا لم يتم قبول المرأة"، مضيفة: "كنت أعرف أنني أخاطر بحياتي، لكن لو لم أفعل ذلك لكانت المرأة وطفلها قد ماتا".

وتستطرد القابلة العراقية إن داعش سلم وحدة الولادة لامرأة سودانية ليس لها أي خبرة بأمور التوليد، ما كان يجعل أم قاسم (48 عامًا) على صدام دائم معها، مشيرة إلى أن هروب عدد كبير من الطاقم الطبي بعد سيطرة داعش على المدينة خلق فراغا كبيرا، لدرجة أنها كانت تجرى بنفسها عمليات ولادة قيصرية للكثير من النساء، رغم أنها ليست طبيبة.

وقالت أم قاسم إنها فقدت خمسة من أولادها الثمانية بسبب داعش بطريقة أو بأخرى، فأحدهم قتل عام 2014 بينما كان يشتغل بالنظافة في المستشفى، قبل أن يموت بصاروخ للتحالف كان يستهدف اجتماعًا لقادة التنظيم، بحسب معلومات استخباراتية.