ممثل عالمي في الجونة يصف "صلاح" بهذا الأمر

23 سبتمبر 2018 - 10:09 ص

أكد الممثل العالمي كلايف أوين، الذي حصد جائزة عمر الشريف في مهرجان الجونة، أنه من عشاق اللاعب محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي ووصفه بالساحر لافتًا إلى أنه يشجع نادي الريدز.

وأوضح "أوين": "صلاح من أكثر اللاعبين إثارة للإعجاب، وهو لاعب مذهل ويعتبر الآن من أعظم لاعبى كرة القدم في العالم ولديه سلوك إيجابي".

وأضاف: "أوين"، خلال لقائه مع الإعلامية دينا زهرة في تغطية خاصة لمهرجان الجونة السينمائى المذاع على فضائية "سي بي سي": "صلاح إنسان متواضع وعظيم وموهوب ومشجعين ليفربول يعشقونه"، متابعًا: "كنت ألعب كرة القدم وأنا صغير والآن أنا مشاهد جيد".

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