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كثافات مرورية بشوارع ومحاور الجيزة

قضايا وحوادث

كثافات مرورية
كثافات مرورية

أحمد الشربينى

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زحام مرورى أعلى كوبرى أكتوبر

ظهرت كثافات مرورية بشوارع ومحاور الجيزة، اليوم الأحد، تزامنًا مع اليوم الأول للعام الدراسي الجديد وعودة جميع الطلاب للمدارس والجامعات.

وجاءت الكثافات المرورية كالتالي:

محور 26 يوليو للقادم من الشيخ زايد وأكتوبر باتجاه ميدان لبنان، وخاصة عند نزلة شارع السودان.

شارع الجامعة ومراد، حيث الكثافات وبطء حركة السيارات.

محور صفط اللبن للمتجه من الطريق الدائري وصولًا إلى شارع السودان وكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني.

محيط ميدان النهضة، مرورا بشارع النيل.

شارع الهرم في عدة محطات منه ومنطقة مشعل وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين وأول فيصل.

شارع السودان حتى جامعة القاهرة.

وناشدت إدارة المرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات وقواعد المرور وعدم تخطي السرعة المقررة حفاظًا على سلامتهم، وقام رجال مرور الجيزة تحت إشراف اللواء علاء متولي مدير الإدارة، بتنظيم الحركة المرورية والعمل على سحب الكثافات وإزالة أي أعطال، وتحرير مخالفات للسيارات المخالفة.


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