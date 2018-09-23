» محمود سعد عن "راتب": "دعم ثورة يناير ونزل التحرير"

23 سبتمبر 2018 - 10:11 ص

نعي الإعلامي محمود سعد، رحيل الفنان جميل راتب الذي وافته المنية منذ أيام عن عمر يناهز 92عامًا.

وقال "سعد" في تدوينة بـ"تويتر": "جميل راتب دعم ثورة يناير ونزل ميدان التحرير وكان يرى أن التظاهر السلمي حق لكل مواطن وكان بيقول مفيش تقدم لدولة إلا بالرأي والرأي والأخر".

وعن شخصية أبو الغار التي قام بدورها راتب في مسلسل الراية البيضة قال: "شخصية أبوالغار كانت لايقة عليه في "الراية البيضاء" وده كان ذكاء من أنور عكاشة لأنه فيه من شخصية أبو الغار، كان فاهم الدنيا وعايزها تبقى أفضل .