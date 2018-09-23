منفذ عملية السطو علي بنك الخليج "أردني" وليس "مصريًا"

23 سبتمبر 2018 - 10:12 ص

تمكنت مباحث محافظة حولي بالكويت، من إلقاء القبض علي منفذ عملية السطو المسلح على بنك الخليج، وتبين أنه وافد أردني، وليس مصريًا حسبما ذكرت مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب صحيفة "الوطن" الكويتية، وقعت حادثة سطو مسلح على أحد فروع بنك الخليج في حولي، منذ يومين، وعكفت الأجهزة المعنية على تسخير كافة إمكاناتها من أجل الإيقاع بالمنفذ.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان لها، أن قطاع الأمن الجنائي متمثلاً في إدارة مباحث محافظة حولي تمكنت من ضبط منفذ عملية السطو على أحد البنوك في منطقة حولي.

وأوضحت الإدارة، أن الشخص وافد أردني الجنسية، واعترف في التحقيقات بارتكاب واقعة السطو مستخدما سلاح غير حقيقي وتم التحفظ على جزء من المبلغ، وإحالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأكدت وزارة الداخلية، أن رجال الأمن بالمرصاد لكل من يحاول التعدي على القانون والأرواح والممتلكات.



