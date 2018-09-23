» الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره على حساب «ذئاب الجبل»

23 سبتمبر 2018 - 10:12 ص

يستضيف الفريق الأول بنادي الزمالك نظيره المقالون العرب فى التاسعة من مساء اليوم على استاد بتروسبروت بالتجمع الخامس، فى إطار منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى.

ويسعى الزمالك لمصالحة جماهيره عقب التعادل الإيجابى الجولة الماضية، والعودة مجددًا إلى الانتصارات.

فى المقابل، يسعى ذئاب الجبل الخروج من كبوة الهزيمة أمام بيراميدز الجولة الماضية والظهور بمستوى جيد أمام الزمالك فى محاولة لتصحيح وضع الفريق فى جدول الدورى الممتاز.

ويغيب علاء نبيل عن قيادة الفريق من الملعب، بعد قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، بإيقافه مباراتين وتغريمه 20 ألف وذلك لما أدلى به من تصريحات إعلامية قبل وأثناء مباراة فريقه أمام بيراميدز.