  • الأحد 23 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:56 ص
بحث متقدم
بالصور.. أبرز المشاهد من مسيرة العودة الكبري_ جمعة الكاوتشوك_ في فلسطين

بنود "كامب ديفيد" لتحرير فلسطين فى 5 سنوات

عمرو أديب

فنان شهير لـ"أديب": عملت مع المخابرات دون أن أعلم

أبانوب رضا غالب

هذا ما طلبه شهيد سيناء من شقيقته قبل وفاته

الرئيس السيسي

حساسين: "السيسى شايل هم مصر برا وجوه"

الدولار

سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء

القس المغتصب

قس أمريكي متهم بالاغتصاب هرب للمغرب .. وهذا ما حدث له

أشرف السعد

السعد: هذا أغرب ما حدث بيني وبين صالح سليم في شقتي

أرشيفية

صدمة بعد تحديد هوية السيدة التي عرضت طفلة للبيع على "فيسبوك"

شريف طلياني

ممثل إباحي مصري يعلن توبته: مرعوب من عذاب الآخرة

سما المصري

ماذا قال داعية سلفي لسما المصري بعد إعلان توبتها؟

الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره على حساب «ذئاب الجبل»

الرياضة

الزمالك
الزمالك

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

سبب تمسك «جروس» بمشاركة الكونغولي «كاسونجو»

#

مدرب القادسية: نسعى للخروج بنتيجة إيجابية أمام الزمالك

#

«المقاصة» يسعى لتصحيح مساره على حساب «ذئاب الجبل»

#

"القرموطي": فوز الزمالك على الأهلي إنجاز للكرة المصرية

يستضيف الفريق الأول بنادي الزمالك نظيره المقالون العرب فى التاسعة من مساء اليوم على استاد بتروسبروت بالتجمع الخامس، فى إطار منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى.  

ويسعى الزمالك لمصالحة جماهيره عقب التعادل الإيجابى الجولة الماضية، والعودة مجددًا إلى الانتصارات.

فى المقابل، يسعى ذئاب الجبل الخروج من كبوة الهزيمة أمام بيراميدز الجولة الماضية والظهور بمستوى جيد أمام الزمالك فى محاولة لتصحيح وضع الفريق فى جدول الدورى الممتاز.

ويغيب علاء نبيل عن قيادة الفريق من الملعب، بعد قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، بإيقافه مباراتين وتغريمه 20 ألف وذلك لما أدلى به من تصريحات إعلامية قبل وأثناء مباراة فريقه أمام بيراميدز.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

دلالات الهجوم الدموي في إيران وآثاره

جمال سلطان

جدل الإنسان/ المصنع في مصر!!

محمود سلطان

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» بعد وفاته بـ7 سنوات.. أسرة تقيم عزاء نجلها
» معسكر مغلق لنجوم الدراويش بالكويت
» الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره على حساب «ذئاب الجبل»
» محمود سعد عن "راتب": "دعم ثورة يناير ونزل التحرير"
» أيمن أشرف: شكرا لجماهير النادي الأهلي
» فيس بوك يطلق جهازًا جديدًا قد يُحدث ثورة في عالم الانترنت
» توقفي عن ارتداء العدسات اللاصقة لوجود عدوى خطيرة
» لاعب شهير يصف نيمار بـ"كيم كاردشيان كرة القدم"
» ميسي يفاجيء زملاءه في التدريبات بمظهر جديد
» لاعب بالدوري الإيطالي يترك فريقه للحاق بميعاد "الصلاة"
» شاهد .. قفزة أفعوانية نفذها حيوان من أعلى عمارة تبهر الحضور

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:52 ص

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها