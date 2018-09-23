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مواطنة تشكو من سرقة بطاقتها التموينية.. ومسئول يصدمها

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الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين
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إيمان هانى

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شكت متصلة تدعى أم "عبد الرحمن"، الدكتور عمرو مدكور، إلى مستشار وزير التموين، ضياع بطاقتها التموينية قائلة: "بطاقتي سرقت بقالها شهر ونصف، وحررت محضرًا، وحتى الآن لم أتمكن من استردادها أو استخراج بدل فاقد.

ومن ناحيته أجرى "مدكور"  خلال حواره مع الإعلامي هاني عبد الرحيم ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، تجربة عملية على الهواء لتبين حالة البطاقة المفقودة.

واكتشف "مدكور"، أن البطاقة ما زالت سارية، وتصرف إلى الآن، ولم يتم تسجيل أي طلبات بإيقافها.

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