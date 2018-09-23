  • الأحد 23 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:57 ص
بحث متقدم
بالصور.. أبرز المشاهد من مسيرة العودة الكبري_ جمعة الكاوتشوك_ في فلسطين

بنود "كامب ديفيد" لتحرير فلسطين فى 5 سنوات

عمرو أديب

فنان شهير لـ"أديب": عملت مع المخابرات دون أن أعلم

أبانوب رضا غالب

هذا ما طلبه شهيد سيناء من شقيقته قبل وفاته

الرئيس السيسي

حساسين: "السيسى شايل هم مصر برا وجوه"

الدولار

سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء

القس المغتصب

قس أمريكي متهم بالاغتصاب هرب للمغرب .. وهذا ما حدث له

أشرف السعد

السعد: هذا أغرب ما حدث بيني وبين صالح سليم في شقتي

أرشيفية

صدمة بعد تحديد هوية السيدة التي عرضت طفلة للبيع على "فيسبوك"

شريف طلياني

ممثل إباحي مصري يعلن توبته: مرعوب من عذاب الآخرة

سما المصري

ماذا قال داعية سلفي لسما المصري بعد إعلان توبتها؟

شاهد.. ثعبان برأسين يثير الحيرة بالولايات المتحدة

الصفحة الأخيرة

الثعبان
الثعبان

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

الجالية المصرية تجهز لاستقبال الرئيس في نيويورك

#

التوصل لسكر جديد يساعد على إنقاص الوزن

#

من هو الشاب الأمريكى الذى فقد والده فى أحداث 11 سبتمبر

#

مجلس الشيوخ الأمريكى يوافق بالإجماع على تكريم «السادات»

نشر مسئولو الحياة البرية في ولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة تسجيلاً مصورًا، وصورًا فوتوغرافية لثعبان نحاسي اللون نادر للغاية، تم العثور عليه في فناء خلفي لأحد المنازل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام غربية، الأحد.

ويظهر الفيديو صورة ثعبان ضخم وطويل برأسين، يعكف خبراء مركز الحياة البرية في الولاية حاليا على فحصه في أحد مراكز العلاج البيطري للتعرف على طبيعته، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضح مسؤولون من إدارة الحياة البرية في فيرجينيا أنه تم رصد الثعبان الأسبوع الماضي في الفناء الخلفي للمنزل، وما أن نشروا صوره على مواقع التواصل الاجتماعي حتى حظيت بانتشار واسع.

وقال متحدث باسم المستشفى البيطري في الولاية: "يبدو أن الرأس الأيسر للثعبان هو الرئيسي والأكثر نشاطا، فهو يستجيب للمحفزات بشكل أكبر من الرأس الأيمن".

وكشفت صور الأشعة أن الثعبان ذي الرأسين يحتوي على قصبتين، لكن اليسرى منها أكثر تطورا، فيما يتشارك الرأسان قلبا واحدا ومجموعة واحدة من الرئتين.

وقالت ريتش بيري، مديرة إدارة ومراقبة الحياة البرية في ولاية فرجينيا، إن الشخص الذي عثر على الثعبان اتصل على الخط الساخن الذي يعمل على مدار الساعة للإبلاغ عنه.

شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

دلالات الهجوم الدموي في إيران وآثاره

جمال سلطان

جدل الإنسان/ المصنع في مصر!!

محمود سلطان

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» بالأسماء.. حكام مباريات اليوم بالدورى
» بعد وفاته بـ7 سنوات.. أسرة تقيم عزاء نجلها
» معسكر مغلق لنجوم الدراويش بالكويت
» الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره على حساب «ذئاب الجبل»
» محمود سعد عن "راتب": "دعم ثورة يناير ونزل التحرير"
» أيمن أشرف: شكرا لجماهير النادي الأهلي
» فيس بوك يطلق جهازًا جديدًا قد يُحدث ثورة في عالم الانترنت
» توقفي عن ارتداء العدسات اللاصقة لوجود عدوى خطيرة
» لاعب شهير يصف نيمار بـ"كيم كاردشيان كرة القدم"
» ميسي يفاجيء زملاءه في التدريبات بمظهر جديد
» لاعب بالدوري الإيطالي يترك فريقه للحاق بميعاد "الصلاة"

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:52 ص

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها