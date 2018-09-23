شاهد.. ثعبان برأسين يثير الحيرة بالولايات المتحدة

23 سبتمبر 2018 - 10:15 ص

نشر مسئولو الحياة البرية في ولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة تسجيلاً مصورًا، وصورًا فوتوغرافية لثعبان نحاسي اللون نادر للغاية، تم العثور عليه في فناء خلفي لأحد المنازل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام غربية، الأحد.

ويظهر الفيديو صورة ثعبان ضخم وطويل برأسين، يعكف خبراء مركز الحياة البرية في الولاية حاليا على فحصه في أحد مراكز العلاج البيطري للتعرف على طبيعته، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضح مسؤولون من إدارة الحياة البرية في فيرجينيا أنه تم رصد الثعبان الأسبوع الماضي في الفناء الخلفي للمنزل، وما أن نشروا صوره على مواقع التواصل الاجتماعي حتى حظيت بانتشار واسع.

وقال متحدث باسم المستشفى البيطري في الولاية: "يبدو أن الرأس الأيسر للثعبان هو الرئيسي والأكثر نشاطا، فهو يستجيب للمحفزات بشكل أكبر من الرأس الأيمن".

وكشفت صور الأشعة أن الثعبان ذي الرأسين يحتوي على قصبتين، لكن اليسرى منها أكثر تطورا، فيما يتشارك الرأسان قلبا واحدا ومجموعة واحدة من الرئتين.

وقالت ريتش بيري، مديرة إدارة ومراقبة الحياة البرية في ولاية فرجينيا، إن الشخص الذي عثر على الثعبان اتصل على الخط الساخن الذي يعمل على مدار الساعة للإبلاغ عنه.