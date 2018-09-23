خلال ساعات.. الحكم على بديع و806 آخرين فى عنف المنيا

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تصدر اليوم، الأحد، محكمة جنايات المنيا والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الحكم في إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و805 آخرين لاتهامهم باقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة وقتل رقيب شرطة واقتحام الإدارة الزراعية والوحدة البيطرية، والسجل المدني عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة 2013 وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "شغب وعنف إخوان العدوة".

كانت المحكمة بالجلسة الماضية قد قررت بإجماع الآراء بإحالة أوراق المتهم مبروك سعد مبروك إلي فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بشأنه وحددت جلسة الغد للنطق بالحكم.

يصدر الحكم برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد وعضوية المستشارين أحمد حسن غلاب ومحمد ضياء عبد الظاهر، وبحضور وكيل النائب العام أحمد مصطفي وبسكرتارية محسن فكري وماجد منير.

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