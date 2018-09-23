» معسكر مغلق لنجوم الدراويش بالكويت

23 سبتمبر 2018 - 10:29 ص

تطير بعثة الفريق الأول للنادى الإسماعيلي، صباح اليوم الأحد للدخول فى معسكر مغلق بالكويت استعدادًا لمواجهة الكويت الكويتى فى إياب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية والمحدد لها الخميس المقبل.

واصطحب الجهاز الفنى بقيادة محمد محسن أبوجريشة الذى تولى المهمة بشكل مؤقت بعد استقالة الجزائري خير الدين مضوى 23 لاعبا وهم: عصام الحضري ومحمد مجدي ومحمد فوزي لحراسة المرمى، وباهر المحمدي ومحمد مجدى ومحمد هاشم وريتشارد بافور وطارق طه وعلاء عبد العظيم ومحمود متولي واحمد أيمن للدفاع

وعماد حمدى وحسنى عبد ربه ومحمد الشامى ولسعد الجزيري وعبد الرحمن مجدي ونادر رمضان ووجيه عبد الحكيم ومحمد صادق وكريم بامبو خط الوسط، وفى الهجوم شكرى نجيب وكريستوفر ماندوجا وأوكيكي افلاوبى.

وكان الإسماعيلي قد حقق الفوز بهدفين مقابل لاشيء فى مباراة الذهاب التى أقيمت بالإسماعيلية، وهو ما يسهل مهمة الدراويش فى التأهل.