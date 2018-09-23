شاهد.. أديب لـ"وزير التعليم": أنا بحذرك مش هيسيبوك"

إيمان هاني
حذر الإعلامي عمرو أديب، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم من بعض الموظفين، قائلا: "أنا بحذرك من الموظفين هيفشلوا النظام".
وأضاف "أديب" في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة إم بي سي مصر، موجهًا حديثه لوزير التعليم: "خلي بالك من الموظفين، لا هينفعك تابلت ولا مابلت، الموظفين مش هيسيبوك يا سيادة الوزير خلي بالك منهم".
وتابع: "لو دخل التابلت والتعليم اتطور، نص الموظفين اللي عندك هيمشوا، يا أنت يا هما يا سيادة الوزير".
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