شاهد.. أديب لـ"وزير التعليم": أنا بحذرك مش هيسيبوك"

23 سبتمبر 2018 - 10:30 ص

حذر الإعلامي عمرو أديب، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم من بعض الموظفين، قائلا: "أنا بحذرك من الموظفين هيفشلوا النظام".

وأضاف "أديب" في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة إم بي سي مصر، موجهًا حديثه لوزير التعليم: "خلي بالك من الموظفين، لا هينفعك تابلت ولا مابلت، الموظفين مش هيسيبوك يا سيادة الوزير خلي بالك منهم".

وتابع: "لو دخل التابلت والتعليم اتطور، نص الموظفين اللي عندك هيمشوا، يا أنت يا هما يا سيادة الوزير".

شاهد الفيديو