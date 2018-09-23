إسرائيل تطالب سكان الخان الأحمر بهدم منازلهم بأيديهم

23 سبتمبر 2018 - 10:31 ص

سلمت السلطات الإسرائيلية، سكان تجمع الخان الأحمر، شرقي القدس، الأحد، إخطارات، تطالبهم بهدم مساكنهم بأيديهم حتى الأول من أكتوبر القادم "حسب القدس العربي".

وقال عبد الله أبو رحمة، مدير في هيئة الجدار والاستيطان (رسمية)، إن قوة عسكرية وأخرى من الإدارة المدنية الإسرائيلية داهمت التجمع صباح اليوم الأحد وسلكت السكان اخطارات تفيدي بتفكيك منازلهم والرحيل عن الموقع حتى الأول من أكتوبر.

وبين إن الإدارة المدنية قالت إنها على استعداد للمساندة في نقل الممتلكات لمن يرغب.

ولفت أن السكان يرفضون القرار ويصرون على البقاء.

وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية، في 5 سبتمبر/أيلول الجاري، هدم وإخلاء “الخان الأحمر”.

وحذر فلسطينيون من أن تنفيذ عملية الهدم من شأنها التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس الشرقية عن محيطها، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين بما يؤدي إلى تدمير خيار “حل الدولتين”.

وينحدر سكان التجمع البدوي “الخان الأحمر”، من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من قبل السلطات الإسرائيلية.

ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات اليهودية؛ حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ مشروعها الاحتلالي المسمى “E1 ”.