» بعد وفاته بـ7 سنوات.. أسرة تقيم عزاء نجلها

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أبرز الإعلامي طارق علام، جلسة صلح عرفية بين شاب "قاتل" ووالد القتيل.

وعرض علام خلال برنامجه "هو ده"، المذاع عبر فضائية "المحور" جلسة الصلح بين عائلة الحاج أحمد سعد أبو زيد وعائلة عيد بمصر القديمة، للتصالح في قضية تعود أحداثها لعام 2013، بعد مقتل شادي من عائلة "أحمد سعد أبوزيد" على يد يحيي أحد شباب عائلة "أولاد أبو عيد".

وحصل يحيي على حكم بالحبس 7 سنوات، وبعد خروجه من السجن بدأ أهل الخير في السعي لإجراء الصلح بين العائلتين، منعًا لحدوث أي مشاكل مرة أخرى.

وأقامت عائلة القتيل عزاء ابنهم الراحل، بعد 7 سنوات من مقتله على يد الشاب الذي قدم كفنه لوالد القتيل طلبًا للصلح.

ومن جانبه قال المستشار حامد فارس، راعي الصلح، خلال  مداخلة هاتفية مع البرنامج، إنه "رعى 3 جلسات صلح في منطقة مصر القديمة خلال عام 2018"، مشيرًا إلى أن المنطقة مليئة بالعصبيات التي تساهم في انتشار الثأر.


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