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اليوم.. عمومية فى مجلس الدولة لتوزيع العمل على الدوائر

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يعقد المجلس الخاص -أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس المجلس، اليوم الأحد الجمعية العمومية، لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وذلك لتوزيع العمل على الدوائر.

وتحددت جلسة الغد للجمعية العمومية للمحاكم التأديبية والإدارية.

ويتم تحديد هذه الجلسات لعقد الجمعيات العمومية لمحاكم مجلس الدولة، لاعتماد الحركة الداخلية، والتي تشمل توزيع العمل وتحديد اختصاصات كل دائرة بجميع المحاكم، وتحديد مكان كل عضو من أعضاء المجلس، قبل بدء العام القضائي الجديد.

وكان المجلس الخاص حدد دوائر العمل بالمحكمة الإدارية العليا وشملت 11 دائرة.

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