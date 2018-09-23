بنود "كامب ديفيد" لتحرير فلسطين فى 5 سنوات

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متابعات- محمد الخرو

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إسرائيل

السلام

مفاوضات

السادات

الضفة الغربية

كشفت صحيفة "جيروساليم بوست" العبرية عن أسباب نشر الحكومة المصرية الأسبوع الماضي وثائق سرية عن مفاوضات السلام التي تمت في 1978 بين مصر وإسرائيل لافتة إلى أن من أهم بنودها استقلال كامل للدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة في موعد أقصاه 5 سنوات.

ويعتقد بعض المحللين السياسيين إن هذه الوثيقة جرى نشرها الآن ليتصادف ظهورها مع الاحتفال بمرور حوالي 40 سنة على اتفاقية كامب ديفيد لتحقيق السلام فى الشرق الأوسط.

وذكرت صحيفة جيروساليم بوست الإسرائيلية أن هذه المفاوضات نتج عنها اتفاقية كامب ديفيد التى تتكون من شقين الأول يتعلق بالقضية الفلسطينية والثانى شكل أساس معاهدة شاملة بين مصر وإسرائيل تم إبرامها فى العام التالى أى فى 1979.

ووقع على اتفاقية كامب ديفيد مناحم بيجين رئيس وزراء إسرائيل فى ذلك الحين و الرئيسان السابقان المصرى أنور السادات والأمريكى جيمى كارتر والتى كان من ضمنها وثيقة تخص الفلسطينيين بعنوان "إطار عمل للسلام فى الشرق الأوسط" خلال فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تبدأ بتشكيل هيئة فلسطينية منتخبة لإدارة الأراضى التى استولت عليها إسرائيل فى حرب 1967.

ونصت أيضا هذه الوثيقة السرية على أن الحكومة العسكرية الإسرائيلية عليها أن تتوقف عن العمل فى هذه المناطق ذات الحكم الذاتى وإن كانت شروط الاتفاقية تشترط وجود قوات الدفاع الإسرائيلية فى بعض الأماكن لفترة زمنية غير محددة نع تنفيذ ترتيبات الأمن الداخلي والخارجي والنظام العام.

وجاء فى الوثيقة أن  مصر وإسرائيل والأردن اتفقوا على وسائل إقامة سلطة الحكم الذاتي المنتخبة في الضفة وقطاع غزة وقد ينضم وفد يضم مصر والأردن وممثلي الضفة الغربية وقطاع غزة أو فلسطينيين آخرين طبقا لما يتفق عليه .

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