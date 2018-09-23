4 ملفات مهمة على طاولة اجتماع «الجبلاية»

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يناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى، برئاسة هانى أبوريدة العديد من الملفات المهمة باجتماع "الجبلاية" اليوم، يأتي على رأسها استعدادات المنتخب الوطنى لخوض مباراتى سوازيلاند أكتوبر المقبل بتصفيات كأس الأمم الأفريقية فى الكاميرون، والبت فى ملف طائرة الفراعنة الخاصة ومدى القدرة على توفيرها، بالإضافة إلى بحث أزمة التحكيم بجميع مباريات الدورى والبث فيها.

ومن المقرر أن يناقش أيضًا مجلس الإدارة ملف الانتخابات التكميلية على مقعدى حازم وسحر الهوارى بعد الاستقالة إثر تأكيد المحكمة الاقتصادية حكم الحبس 5 سنوات ضدهما.

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