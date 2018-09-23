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صلاة التراويح فى المنام سمعة حسنة

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الصلاة

التراويح

زوال الوحشة

السمعة الحسنة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أنني أصلى التراويح. وشكرًا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلاة التراويح تدل على القيام بأمر الأهل وانشراح الصدر، وزوال الوحشة، و تدل على قضاء الدين.

وصلاة السنن عامة تدل لك على السمعة الحسنة والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتدل على صفاتك وخصالك الحسنة وسوف تكون مميزاً بين أقرانك، وقد تدل على قيامك بأعباء بيتك وأسرتك وتلبية متطلباتهم والسعي في أمور الآخرين.

وصلاة التطوع تدل على القيام بأمور الآخرة. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

****************

أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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