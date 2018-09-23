صفوت الشريف قفل السكة فى وشى وأجبرني على "مسلسل"

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روت الفنانة عفاف شعيب، كواليس مشاركتها في مسلسل "رأفت الهجان" قائلة: "إنها في البداية رفضت دورها في المسلسل، واعتذرت عن العمل، معقبة: "أنا قولت كومبارس".

وأضافت "شعيب"، في لقاء مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة إم بي سي مصر، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن صالح مرسي، حزن كثيرًا لرفضها، وفي اليوم التالي تلقت اتصالا هاتفيا من وزير الإعلام صفوت الشريف آنذاك.

وتابعت: "قالي يعني إية مش هتعملي الدور، قولتله يا فندم الدور صغير أوي، قالي بقولك إية، عفاف هانم، بلاش الغرور، وبلاش الكبرياء، فيه فنان كبير وفنان صغير، هتلعبي الدور، وراح قافل السكة في وشي"، معقبة: "أنا بصراحة كنت رايحة التصوير مرعوبة".

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