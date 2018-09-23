أخ يقتل شقيقه بـ"طرحه" ويلقى بجثته خلف المنزل

23 سبتمبر 2018 - 11:16 ص

كشفت مباحث أبو كبير بالشرقية، اليوم الأحد، غموض العثور على جثة تاجر أمام منزله بمنطقة كفر النجدي.

وردت معلومات للواء عبد الله خليفة مدير أمن الشرقية، يفيد بورود بالعثور على جثة "نبيل حسيني" وشهرته "أحمد حسيني" 37 سنة تاجر سيارات جثة هامدة بالقرب من منزله بشارع "النقراشى" بدائرة مركز أبو كبير.

وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بالجثة سوى بعض السحجات حول العنق.

وتوصلت التحريات أن هاني. أ. ح" 35 سنة عامل بفرن شقيق المجني عليه، قام بارتكاب الواقعة وانتظار شقيقه عند عودته للمنزل ليلا وقام بخنقه بطرحة.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة، واتهم المجنى عليه بالتعدى عليه وعلى والده وشقيقه وزوجته ووالدتهما بالسب والشتم بصفة دائمة، فقام بقتله وإلقاء الجثة خلف المنزل.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.