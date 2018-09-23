  • الأحد 23 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:54 م
بحث متقدم
الأهلى

بالأسماء.. المبشرون بالخروج من الأهلى فى يناير

المشدد لـ 3 متهمين في تظاهرات عين شمس

المشدد 15 عامًا لـ65 متهمًا فى عنف العدوة بالمنيا

تأجيل محاكمة بديع في "أحداث بنى سويف"

المؤبد لبديع و64 آخرين فى أحداث العدوة

شعياء المقاري

"المقارى" يرد على قتله الأنبا "إبيفانيوس": "كنت تعبان"

ديرب نجم

وفاة حالة جديدة من ضحايا ديرب نجم

الفنانة عفاف شعيب

صفوت الشريف قفل السكة فى وشى وأجبرني على "مسلسل"

مختار جمعة

"جمعة": دولة الإخوان الاقتصادية تهدد الإنسانية

صورة من المقطع

شاهد.. هروب الطلاب في أول يوم دراسي

رمضان صبحي

الأهلي يكشف حقيقة التفاوض لعودة رمضان صبحي

هاني أبو ريدة

4 ملفات مهمة على طاولة اجتماع «الجبلاية»

أخ يقتل شقيقه بـ"طرحه" ويلقى بجثته خلف المنزل

قضايا وحوادث

قتل (تعبيرية)
قتل (تعبيرية)

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

أخ يمزق جسد شقيقه بسبب البط

#

وفاة صاحب عبارة "اتق الله لمبارك" بالحرم النبوى

#

ربة منزل تقتل ابنتها بمساعدة نجلها بـ"إيد الهون"

#

قطار وتوك توك يتسببان في مصرع طفل وبتر ساق شقيقه

كشفت مباحث أبو كبير بالشرقية، اليوم الأحد، غموض العثور على جثة تاجر أمام منزله بمنطقة كفر النجدي.

وردت معلومات للواء عبد الله خليفة مدير أمن الشرقية، يفيد بورود بالعثور على جثة "نبيل حسيني" وشهرته "أحمد حسيني" 37 سنة تاجر سيارات جثة هامدة بالقرب من منزله بشارع "النقراشى" بدائرة مركز أبو كبير.

وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بالجثة سوى بعض السحجات حول العنق.

وتوصلت التحريات أن هاني. أ. ح" 35 سنة عامل بفرن شقيق المجني عليه، قام بارتكاب الواقعة وانتظار شقيقه عند عودته للمنزل ليلا وقام بخنقه بطرحة.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة، واتهم المجنى عليه بالتعدى عليه وعلى والده وشقيقه وزوجته ووالدتهما بالسب والشتم بصفة دائمة، فقام بقتله وإلقاء الجثة خلف المنزل.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

دلالات الهجوم الدموي في إيران وآثاره

جمال سلطان

جدل الإنسان/ المصنع في مصر!!

محمود سلطان

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. الغندور يفتتح النشاط الرياضي للأسر الجامعية
» المالية توضح شروط تحصيل القيمة المضافة على المحامين
» تعرف على أسعار الذهب
» شاهد.. خناقة بـ"الإنجليزى" فى شوارع مصر
» صلاة التراويح فى المنام سمعة حسنة
» السقا: "اللهم إنى أستودعك أبناءنا"
» بالأسماء.. حكام مباريات اليوم بالدورى
» بعد وفاته بـ7 سنوات.. أسرة تقيم عزاء نجلها
» معسكر مغلق لنجوم الدراويش بالكويت
» الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره على حساب «ذئاب الجبل»
» محمود سعد عن "راتب": "دعم ثورة يناير ونزل التحرير"

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:19 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها