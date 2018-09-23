» شاهد.. خناقة بـ"الإنجليزى" فى شوارع مصر

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مواقع التواصل

رواد

مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعى

خناقة بالانجليزي

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو لمشاجرة بين رجل وامرأة يقودان سيارتهما.

كانت المشاجرة كمثيلاتها تدور بين السائقين لسبب ما لم يذكر لكن ما جعلها متداولة بكثرة هو تحدث الرجل والمرأة المصريين بالإنجليزية واستكمالهما الشجار بلغتهما الأجنبية.

وأظهر المقطع  المرأة  تصف الرجل هو وزوجته بقلة الذوق ما دفعه للعودة مرة أخرى للسيارة مهددا بتحطيمها ثم سب المرأة بالإنجليزية فردت عليه بنفس اللغة بأنها تستطيع فهمه جيدا، ثم تحول الأمر إلى شجار باللغة الأجنبية لتشكره المرأة بينما يزداد في سبها.

حاز الأمر على سخرية الكثيرين، وأشار البعض إلى أنه نتاج توغل اللغة الإنجليزية في حياتنا اليومية حتى أصبحت تستخدم في حديث عابر يومي ووصلت إلى مشاجرات الشوارع.

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