  • الأحد 23 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:53 م
بحث متقدم
الأهلى

بالأسماء.. المبشرون بالخروج من الأهلى فى يناير

المشدد لـ 3 متهمين في تظاهرات عين شمس

المشدد 15 عامًا لـ65 متهمًا فى عنف العدوة بالمنيا

تأجيل محاكمة بديع في "أحداث بنى سويف"

المؤبد لبديع و64 آخرين فى أحداث العدوة

شعياء المقاري

"المقارى" يرد على قتله الأنبا "إبيفانيوس": "كنت تعبان"

ديرب نجم

وفاة حالة جديدة من ضحايا ديرب نجم

الفنانة عفاف شعيب

صفوت الشريف قفل السكة فى وشى وأجبرني على "مسلسل"

مختار جمعة

"جمعة": دولة الإخوان الاقتصادية تهدد الإنسانية

صورة من المقطع

شاهد.. هروب الطلاب في أول يوم دراسي

رمضان صبحي

الأهلي يكشف حقيقة التفاوض لعودة رمضان صبحي

هاني أبو ريدة

4 ملفات مهمة على طاولة اجتماع «الجبلاية»

الأهلي يكشف حقيقة التفاوض لعودة رمضان صبحي

الرياضة

رمضان صبحي
رمضان صبحي

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

الزمالك يوضح حقيقة التعاقد مع نجم الأهلي

#

كلمة واحدة وصف بها وزير الشباب محمد رمضان

#

الأهلي يكشف حقيقة انسحابه من البطولة العربية

#

"النني وصبحي" يبحثان عن الظهور الأول بـ"البريميرليج"

محاكمة بديع

أحداث العدوة

العدوة

عنف بديع

كشف محمد يوسف مدير الكرة بالنادي الأهلي عن حقيقة ما تردد من أنباء حول دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع اللاعب رمضان صبحي نجم الفراعنة المحترف بين صفوف هيدرسفيلد تاون الانجليزي، لافتا إلى أنها شاعات لكن فكرة التعاقد مع صبحي تظل أمرًا معروضًا على جلسات مسئولي القلعة الحمراء.

وأضاف "يوسف"، فى تصريحات إذاعية اليوم مع الإعلامى أحمد شوبير، أن الجهاز الفنى يركز حاليًا فى بطولة أفريقيا والدورى العام بجانب البطولة العربية، مشيرًا إلى أن "كارتيرون" المدير الفنى للأهلي لم يطلب أى صفقة حتى الآن، ومازال الوقت مبكرًا على تحديد انتقالات يناير.

وتابع مدرب الأهلى: "فتحنا باب مفاوضات مع مؤمن زكريا لتجديد تعاقده مع الفريق، مشيرًا إلى أن اللاعب طلب مهلة لتجديد تعاقده مع المارد الأحمر، وفى النهاية سنصل إلى نقطة اتفاق مع اللاعب لتجديد تعاقده مع الفريق.

ورحل رمضان صبحى من الاهلى إلى ستوك سيتى الإنجليزى قبل أن ينتقل منه لنادى هدرسيفلد الإنجليزى لكن اللاعب لم يُشارك مع ناديه الجديد، كما كان الحال مع ستوك، لذا تبقى فكرة عودته للأهلى واردة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

دلالات الهجوم الدموي في إيران وآثاره

جمال سلطان

جدل الإنسان/ المصنع في مصر!!

محمود سلطان

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. الغندور يفتتح النشاط الرياضي للأسر الجامعية
» المالية توضح شروط تحصيل القيمة المضافة على المحامين
» تعرف على أسعار الذهب
» شاهد.. خناقة بـ"الإنجليزى" فى شوارع مصر
» صلاة التراويح فى المنام سمعة حسنة
» السقا: "اللهم إنى أستودعك أبناءنا"
» بالأسماء.. حكام مباريات اليوم بالدورى
» بعد وفاته بـ7 سنوات.. أسرة تقيم عزاء نجلها
» معسكر مغلق لنجوم الدراويش بالكويت
» الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره على حساب «ذئاب الجبل»
» محمود سعد عن "راتب": "دعم ثورة يناير ونزل التحرير"

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:19 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها