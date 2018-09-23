الأهلي يكشف حقيقة التفاوض لعودة رمضان صبحي

23 سبتمبر 2018 - 11:22 ص

كشف محمد يوسف مدير الكرة بالنادي الأهلي عن حقيقة ما تردد من أنباء حول دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع اللاعب رمضان صبحي نجم الفراعنة المحترف بين صفوف هيدرسفيلد تاون الانجليزي، لافتا إلى أنها شاعات لكن فكرة التعاقد مع صبحي تظل أمرًا معروضًا على جلسات مسئولي القلعة الحمراء.

وأضاف "يوسف"، فى تصريحات إذاعية اليوم مع الإعلامى أحمد شوبير، أن الجهاز الفنى يركز حاليًا فى بطولة أفريقيا والدورى العام بجانب البطولة العربية، مشيرًا إلى أن "كارتيرون" المدير الفنى للأهلي لم يطلب أى صفقة حتى الآن، ومازال الوقت مبكرًا على تحديد انتقالات يناير.

وتابع مدرب الأهلى: "فتحنا باب مفاوضات مع مؤمن زكريا لتجديد تعاقده مع الفريق، مشيرًا إلى أن اللاعب طلب مهلة لتجديد تعاقده مع المارد الأحمر، وفى النهاية سنصل إلى نقطة اتفاق مع اللاعب لتجديد تعاقده مع الفريق.

ورحل رمضان صبحى من الاهلى إلى ستوك سيتى الإنجليزى قبل أن ينتقل منه لنادى هدرسيفلد الإنجليزى لكن اللاعب لم يُشارك مع ناديه الجديد، كما كان الحال مع ستوك، لذا تبقى فكرة عودته للأهلى واردة.