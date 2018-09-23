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إيداع بديع فى قفص الاتهام للحكم عليه بأحداث العدوة

قضايا وحوادث

محمد بديع
محمد بديع

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بدء محاكمة بديع وآخرين في "فض رابعة"

أودع منذ قليل المتهم محمد بديع وباقي المتهمين المحبوسين قفص الاتهام تمهيدًا لبدء جلسة النطق بالحكم عليهم أمام محكمة جنايات المنيا والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لاتهامهم باقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة وقتل رقيب شرطة واقتحام الإدارة الزراعية والوحدة البيطرية، والسجل المدني عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة2013 وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "شغب وعنف إخوان العدوة".

كانت المحكمة بالجلسة الماضية قد قررت بإجماع الآراء بإحالة أوراق المتهم مبروك سعد مبروك إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بشأنه وحددت جلسة الغد للنطق بالحكم.

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