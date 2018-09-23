"جمعة": دولة الإخوان الاقتصادية تهدد الإنسانية

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قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن مصر تمر بظروف استثنائية كالتي تمر بها بعض الدول، في ظل ظروف لا تمكنها من توفير المقومات الأساسية من الصحة والتعليم والبني التحتية في حالة الكثرة السكانية غير المنضبطة.

وأضاف في بيانه ممن أطلق عليهم الكيانات الاقتصادية، قائلاً: "الكيانات الاقتصادية والثقافية والمجتمعية التابعة للجماعات الإرهابية، وفي مقدمتها ما يمكن أن نطلق عليه "دولة الإخوان الاقتصادية"، وهي لا تقل خطرًا عن إجرامهم في التشويه والتضليل وبث الأكاذيب والشائعات".

وتابع: "هذه الكيانات تستخدم في تمويل العمليات الإرهابية ودعم العناصر المتطرفة، ما يتطلب النظر وبجدية والتعامل بحسم مع هذا المال المشبوه، حتى لا يوظف في الإضرار بالمصلحة الوطنية أو أذى المواطنين أو الإساءة إلى صورة الإسلام والمسلمين، موضحًا أن الاقتصاد الموازي أو تلك الدولة الاقتصادية للإخوان لا تعد خطرًا على الأمن القومي فقط، بل على أمن وسلام الإنسانية، لأن تلك الجماعة لا تعرف دينا ولا وطنية ولا وفاء لأحد ولا يربطها بأحد سوى ما تحققه من خلاله من مصالح عاجلة، وإلا فله منها الويل.

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