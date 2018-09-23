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إيران تستدعي القائم بالأعمال الإماراتى بسبب "هجوم الأحواز"

عرب وعالم

الهجوم علي العرض العسكري الإيراني
الهجوم علي العرض العسكري الإيراني

وكالات- الدويني فولي

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قال التليفزيون الرسمي في إيران، إن وزارة الخارجية استدعت القائم بالأعمال الإماراتي الأحد، بسبب تصريحات حول هجوم العرض العسكري الذي أسفر عن سقوط 25 قتيلاً بينهم أفراد في الحرس الثوري.

وذكر تلفزيون (برس تي في) الرسمي، أن القرار اتخذ بسبب تصريحات أدلى بها مسؤول إماراتي لم يذكر اسمه. واتهم مسؤولون إيرانيون دولا عربية خليجية تساندها الولايات المتحدة بدعم منفذي الهجوم الذي وقع السبت، حسب وكالة رويتر للأنباء.

وكان عبد الخالق عبد الله أستاذ العلوم السياسية الإماراتي والمستشار السابق لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، قد أثار جدلا  كبيرا بعد أن نشر على “تويتر”، بعد انتشار خبر الهجوم على عرض عسكري في الأحواز جنوب إيران، الذي خلف عشرات القتلى و الجرحى، قائلا: “10 قتلى عسكريون في هجوم على عرض عسكري بمدينة الأهواز جنوب غربي إيران. الهجوم على هدف عسكري ليس بعمل ارهابي ونقل المعركة الى العمق الايراني خيار معلن وسيزداد خلال المرحلة القادمة

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