  • الأحد 23 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:53 م
بحث متقدم
الأهلى

بالأسماء.. المبشرون بالخروج من الأهلى فى يناير

المشدد لـ 3 متهمين في تظاهرات عين شمس

المشدد 15 عامًا لـ65 متهمًا فى عنف العدوة بالمنيا

تأجيل محاكمة بديع في "أحداث بنى سويف"

المؤبد لبديع و64 آخرين فى أحداث العدوة

شعياء المقاري

"المقارى" يرد على قتله الأنبا "إبيفانيوس": "كنت تعبان"

ديرب نجم

وفاة حالة جديدة من ضحايا ديرب نجم

الفنانة عفاف شعيب

صفوت الشريف قفل السكة فى وشى وأجبرني على "مسلسل"

مختار جمعة

"جمعة": دولة الإخوان الاقتصادية تهدد الإنسانية

صورة من المقطع

شاهد.. هروب الطلاب في أول يوم دراسي

رمضان صبحي

الأهلي يكشف حقيقة التفاوض لعودة رمضان صبحي

هاني أبو ريدة

4 ملفات مهمة على طاولة اجتماع «الجبلاية»

الإعدام لـ 4 متهمين قتلوا مواطنا بالجيزة

قضايا وحوادث

اعدام
اعدام

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

تأييد إعدام 3 والمؤبد لـ 41 في «أحداث فض رابعة» بالمنيا

#

السجن 14 سنة لـ4 متهمين في "فتنة الشيعة"

#

الإعدام لـ 6 متهمين فى "الهجوم على كمين الخصوص"

#

الزوجة الثانية والعشيق الصغير قتلا الزوج "المقاوم"

اعدامات فى مصر

قتل مواططن

اعدام 4 مواطن

قضت محكمة جنايات الجيزة، بإجماع الآراء وبعد موافقة المفتي  بالإعدام شنقًا لكل من صابر أحمد حسين أبو زيد وحمدان صابر أحمد حسين أبو زيد ومصطفي حسين محمد حسين وجمال سيد تاوضروس إبراهيم وبمعاقبة جوزيف مجدي إسكندر لويس لاتهامهم بقتل مواطن بالعمد لتسببه في  إصابة بنجل المتهم الأول وفقد شقيق المتهم الثاني للبصر.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة، لأنهم في يوم 2-1-2016، قام المتهمين من الثاني حتي الأخير، بقتل المجني عليه أسامة مصطفى أحمد كامل مع سبق الإصرار والترصد ثأرًا منه لقيام أحد ذويه بإحداث إصابة نجل المتهم الأول وشقيق المتهم الثاني فأفقده بصره ولديه رغبة الانتقام من المجني عليه مزكيًا فعلته بكونه من عشيرة الشخص المقصودة فبيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليه ورسموا مخططا إجراميا محكم واستخدموا أسلحة نارية وقصدوا مسرح الجريمة وقيدوا المجني عليه ووجه المتهم الثاني والثالث السلاح ضده.

واشترك المتهم الأول بطرق التحريض والاتفاق مع المتهمين الثاني والثالث بأن حثهما على قتل المجني عليه المذكور وضرورة الأخذ بالثأر وعزز لهما مركزهما بين ذويهما وما أن استجلب إراداتهما حتى اتفقا على كيفية تنفيذ جريمتهم، وكان بحوزة المتهمين من الثاني وحتى الأخير سلاحان ناريان وبندقيتان آليتان.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

دلالات الهجوم الدموي في إيران وآثاره

جمال سلطان

جدل الإنسان/ المصنع في مصر!!

محمود سلطان

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. الغندور يفتتح النشاط الرياضي للأسر الجامعية
» المالية توضح شروط تحصيل القيمة المضافة على المحامين
» تعرف على أسعار الذهب
» شاهد.. خناقة بـ"الإنجليزى" فى شوارع مصر
» صلاة التراويح فى المنام سمعة حسنة
» السقا: "اللهم إنى أستودعك أبناءنا"
» بالأسماء.. حكام مباريات اليوم بالدورى
» بعد وفاته بـ7 سنوات.. أسرة تقيم عزاء نجلها
» معسكر مغلق لنجوم الدراويش بالكويت
» الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره على حساب «ذئاب الجبل»
» محمود سعد عن "راتب": "دعم ثورة يناير ونزل التحرير"

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:19 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها