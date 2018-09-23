الإعدام لـ 4 متهمين قتلوا مواطنا بالجيزة

23 سبتمبر 2018 - 11:43 ص

قضت محكمة جنايات الجيزة، بإجماع الآراء وبعد موافقة المفتي بالإعدام شنقًا لكل من صابر أحمد حسين أبو زيد وحمدان صابر أحمد حسين أبو زيد ومصطفي حسين محمد حسين وجمال سيد تاوضروس إبراهيم وبمعاقبة جوزيف مجدي إسكندر لويس لاتهامهم بقتل مواطن بالعمد لتسببه في إصابة بنجل المتهم الأول وفقد شقيق المتهم الثاني للبصر.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة، لأنهم في يوم 2-1-2016، قام المتهمين من الثاني حتي الأخير، بقتل المجني عليه أسامة مصطفى أحمد كامل مع سبق الإصرار والترصد ثأرًا منه لقيام أحد ذويه بإحداث إصابة نجل المتهم الأول وشقيق المتهم الثاني فأفقده بصره ولديه رغبة الانتقام من المجني عليه مزكيًا فعلته بكونه من عشيرة الشخص المقصودة فبيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليه ورسموا مخططا إجراميا محكم واستخدموا أسلحة نارية وقصدوا مسرح الجريمة وقيدوا المجني عليه ووجه المتهم الثاني والثالث السلاح ضده.

واشترك المتهم الأول بطرق التحريض والاتفاق مع المتهمين الثاني والثالث بأن حثهما على قتل المجني عليه المذكور وضرورة الأخذ بالثأر وعزز لهما مركزهما بين ذويهما وما أن استجلب إراداتهما حتى اتفقا على كيفية تنفيذ جريمتهم، وكان بحوزة المتهمين من الثاني وحتى الأخير سلاحان ناريان وبندقيتان آليتان.