  • الأحد 23 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:53 م
بحث متقدم
الأهلى

بالأسماء.. المبشرون بالخروج من الأهلى فى يناير

المشدد لـ 3 متهمين في تظاهرات عين شمس

المشدد 15 عامًا لـ65 متهمًا فى عنف العدوة بالمنيا

تأجيل محاكمة بديع في "أحداث بنى سويف"

المؤبد لبديع و64 آخرين فى أحداث العدوة

شعياء المقاري

"المقارى" يرد على قتله الأنبا "إبيفانيوس": "كنت تعبان"

ديرب نجم

وفاة حالة جديدة من ضحايا ديرب نجم

الفنانة عفاف شعيب

صفوت الشريف قفل السكة فى وشى وأجبرني على "مسلسل"

مختار جمعة

"جمعة": دولة الإخوان الاقتصادية تهدد الإنسانية

صورة من المقطع

شاهد.. هروب الطلاب في أول يوم دراسي

رمضان صبحي

الأهلي يكشف حقيقة التفاوض لعودة رمضان صبحي

هاني أبو ريدة

4 ملفات مهمة على طاولة اجتماع «الجبلاية»

في القليوبية

"عجلان": انتظام مليون و300 ألف طالب في أول يوم دراسة

قبلي وبحري

انتظام الطلاب
انتظام الطلاب

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

السقا: "اللهم إنى أستودعك أبناءنا"

#

821 مليون جائع في العالم أغلبهم بإفريقيا وآسيا

#

نظرة على بداية الدراسة في هامبورغ!

#

نصف مليون إنسان تحت العبودية في أمريكا وبريطانيا

المالية

وزير العدل

القيمة المضافة،

أكد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن مليونا و300 ألف طالب وطالبة انتظموا في جميع مدارس المحافظة وتم تكثيف أعمال رفع الإشغالات والنظافة العامة بالمناطق المحيطة بالمدارس حفاظاً على المظهر الحضاري للمحافظة بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بناء على تعليمات  المحافظ.

كما تم تشكيل لجان على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لتتولى المرور على جميع المدارس لرصد أي مشكلات في أول يوم دراسي، مؤكدًا حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، على الاهتمام بتطوير العملية التعليمية بكل عناصرها سواء من ناحية الكوادر البشرية المؤهلة أو الأبنية والمعدات والمستلزمات المطلوبة لرفع كفاءة التعليم، وكذا بث روح الانتماء والوطنية في نفوس الطلاب لبناء وطن قوى يعتمد على عقول أبنائه وسواعدهم في صنع حضارتهم.

من جانبها قالت الدكتورة نوال شلبي مدير مركز المناهج بوزارة التربية والتعليم، إن جولتها بالمحافظة تأتى بتعليمات من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لمتابعة العمل بالمدارس فى بداية العام الدراسى والتأكد من انتظام الدراسة والوقوف على رؤية المعلمين  للنظام التعليمى الجديد.






تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

دلالات الهجوم الدموي في إيران وآثاره

جمال سلطان

جدل الإنسان/ المصنع في مصر!!

محمود سلطان

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. الغندور يفتتح النشاط الرياضي للأسر الجامعية
» المالية توضح شروط تحصيل القيمة المضافة على المحامين
» تعرف على أسعار الذهب
» شاهد.. خناقة بـ"الإنجليزى" فى شوارع مصر
» صلاة التراويح فى المنام سمعة حسنة
» السقا: "اللهم إنى أستودعك أبناءنا"
» بالأسماء.. حكام مباريات اليوم بالدورى
» بعد وفاته بـ7 سنوات.. أسرة تقيم عزاء نجلها
» معسكر مغلق لنجوم الدراويش بالكويت
» الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره على حساب «ذئاب الجبل»
» محمود سعد عن "راتب": "دعم ثورة يناير ونزل التحرير"

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:19 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها