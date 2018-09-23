"عجلان": انتظام مليون و300 ألف طالب في أول يوم دراسة

أكد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن مليونا و300 ألف طالب وطالبة انتظموا في جميع مدارس المحافظة وتم تكثيف أعمال رفع الإشغالات والنظافة العامة بالمناطق المحيطة بالمدارس حفاظاً على المظهر الحضاري للمحافظة بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بناء على تعليمات المحافظ.

كما تم تشكيل لجان على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لتتولى المرور على جميع المدارس لرصد أي مشكلات في أول يوم دراسي، مؤكدًا حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، على الاهتمام بتطوير العملية التعليمية بكل عناصرها سواء من ناحية الكوادر البشرية المؤهلة أو الأبنية والمعدات والمستلزمات المطلوبة لرفع كفاءة التعليم، وكذا بث روح الانتماء والوطنية في نفوس الطلاب لبناء وطن قوى يعتمد على عقول أبنائه وسواعدهم في صنع حضارتهم.

من جانبها قالت الدكتورة نوال شلبي مدير مركز المناهج بوزارة التربية والتعليم، إن جولتها بالمحافظة تأتى بتعليمات من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لمتابعة العمل بالمدارس فى بداية العام الدراسى والتأكد من انتظام الدراسة والوقوف على رؤية المعلمين للنظام التعليمى الجديد.