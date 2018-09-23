"مدبولى" يوافق على تخصيص 5 قطع أراضٍ لإقامة مشروعات خدمية بالقليوبية

23 سبتمبر 2018 - 11:49 ص

أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تخصيص قطع أراضٍ بمدن طوخ والقناطر الخيرية وبنها بمساحة تبلغ 2353م2 لإقامة مشروعات خدمية لأبناء المحافظة من الأراضي المملوكة للدولة، مشيرًا إلى أن الدكتور رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1764 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 120م2 بناحية ميت حلفا بمركز ومدينة قليوب لصالح الهيئة العامة للبريد بالمجان لإقامة مكتب بريد عليها وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى على أن يتم تنفيذ المشروع خلال ثلاث أعوام من تاريخ استلام الموقع وألا يلغى التخصيص وتسحب الأرض.

كما أصدر الدكتور رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1765 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2370م2 بناحية عزبة الأهالي بمركز ومدينة القناطر الخيرية بالمجان لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة إعدادي عليها وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي على أن يتم تنفيذ المشروع خلال عامين من تاريخ استلام الموقع وألا يلغى التخصيص وتسحب الأرض.

كما أصدر الدكتور رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1766 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 300م2 بالقطعة رقم 13 بحوض الأقراط القبلى رقم 9 زمام بلتان بالوحدة المحلية لمركز طوخ بالمجان لصالح منطقة القليوبية للتأمين الاجتماعى لإقامة مكتب تامين اجتماعي عليها وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى.

جدير بالذكر أن الموافقة جاءت بعد الإطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته وعلى طلب محافظة القليوبية.

وأوضح المحافظ أن الموافقة تأتي في إطار توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات ذات النفع العام لخدمة أبناء المحافظة .