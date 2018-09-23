  • الأحد 23 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:53 م
بحث متقدم
الأهلى

بالأسماء.. المبشرون بالخروج من الأهلى فى يناير

المشدد لـ 3 متهمين في تظاهرات عين شمس

المشدد 15 عامًا لـ65 متهمًا فى عنف العدوة بالمنيا

تأجيل محاكمة بديع في "أحداث بنى سويف"

المؤبد لبديع و64 آخرين فى أحداث العدوة

شعياء المقاري

"المقارى" يرد على قتله الأنبا "إبيفانيوس": "كنت تعبان"

ديرب نجم

وفاة حالة جديدة من ضحايا ديرب نجم

الفنانة عفاف شعيب

صفوت الشريف قفل السكة فى وشى وأجبرني على "مسلسل"

مختار جمعة

"جمعة": دولة الإخوان الاقتصادية تهدد الإنسانية

صورة من المقطع

شاهد.. هروب الطلاب في أول يوم دراسي

رمضان صبحي

الأهلي يكشف حقيقة التفاوض لعودة رمضان صبحي

هاني أبو ريدة

4 ملفات مهمة على طاولة اجتماع «الجبلاية»

وفاة حالة جديدة من ضحايا ديرب نجم

قضايا وحوادث

ديرب نجم
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

السيسى يتوعد المتسببين في واقعة ديرب نجم

#

الطب الشرعى ينتهى من تشريح ضحايا "الغسيل الكلوى"

#

وفاة 3 وإصابة 15 بغيبوبة بجلسة غسيل كلوي بالشرقية

#

ارتفاع وفيات الحجاج المصريين إلى 51 حالة

توفيت منذ قليل سيدة أربعينية داخل مستشفى خاص بمدينة الزقازيق، بعد نقلها ضمن حالات واقعة الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم محافظة الشرقية الأسبوع الماضي.

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، مطلع الأسبوع الماضي، وفاة 3 مرضى أثناء خضوعهم لجلسة الغسيل الكُلوي داخل مستشفى ديرب نجم، هم: فردوس عبد الله أحمد، وصبحى عبد الحى على، وسلام محمد إبراهيم، وإصابة 13 آخرين بحالة ما بين الإعياء الشديد والإغماء والغيبوبة، تم نقل 11 منهم إلى مستشفى جامعة الزقازيق، وحالتين إلى مستشفى التيسير "خاص"، خرجوا جميعًا بعد تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء، عدا السيدة "هبة محمد طنطاوي"، 38 عامًا، التي لفظت أنفاسها الأخيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وبذلك تعد هذه الوفاة هي الرابعة في الواقعة.

انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الجثة، فيما تم انتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وتحديد سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وأحال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الواقعة للنيابة العامة للتحقيق، مؤكدًا معاقبة المسئولين عنها ستكون أكبر رادع لمنع أي إهمال أو فساد في القطاع الصحي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

دلالات الهجوم الدموي في إيران وآثاره

جمال سلطان

جدل الإنسان/ المصنع في مصر!!

محمود سلطان

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. الغندور يفتتح النشاط الرياضي للأسر الجامعية
» المالية توضح شروط تحصيل القيمة المضافة على المحامين
» تعرف على أسعار الذهب
» شاهد.. خناقة بـ"الإنجليزى" فى شوارع مصر
» صلاة التراويح فى المنام سمعة حسنة
» السقا: "اللهم إنى أستودعك أبناءنا"
» بالأسماء.. حكام مباريات اليوم بالدورى
» بعد وفاته بـ7 سنوات.. أسرة تقيم عزاء نجلها
» معسكر مغلق لنجوم الدراويش بالكويت
» الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره على حساب «ذئاب الجبل»
» محمود سعد عن "راتب": "دعم ثورة يناير ونزل التحرير"

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:19 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها