وفاة حالة جديدة من ضحايا ديرب نجم

23 سبتمبر 2018 - 11:50 ص

توفيت منذ قليل سيدة أربعينية داخل مستشفى خاص بمدينة الزقازيق، بعد نقلها ضمن حالات واقعة الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم محافظة الشرقية الأسبوع الماضي.

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، مطلع الأسبوع الماضي، وفاة 3 مرضى أثناء خضوعهم لجلسة الغسيل الكُلوي داخل مستشفى ديرب نجم، هم: فردوس عبد الله أحمد، وصبحى عبد الحى على، وسلام محمد إبراهيم، وإصابة 13 آخرين بحالة ما بين الإعياء الشديد والإغماء والغيبوبة، تم نقل 11 منهم إلى مستشفى جامعة الزقازيق، وحالتين إلى مستشفى التيسير "خاص"، خرجوا جميعًا بعد تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء، عدا السيدة "هبة محمد طنطاوي"، 38 عامًا، التي لفظت أنفاسها الأخيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وبذلك تعد هذه الوفاة هي الرابعة في الواقعة.

انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الجثة، فيما تم انتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وتحديد سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وأحال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الواقعة للنيابة العامة للتحقيق، مؤكدًا معاقبة المسئولين عنها ستكون أكبر رادع لمنع أي إهمال أو فساد في القطاع الصحي.