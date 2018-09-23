"المقارى" يرد على قتله الأنبا "إبيفانيوس": "كنت تعبان"

23 سبتمبر 2018 - 11:53 ص

قال وائل سعد تواضروس، الراهب سابقًا باسم "أشعياء المقاري"، أمام المحكمة في قتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف دير الأنبا أبو مقار بوادي النطرون: "كنت تعبان نفسيًّا في الفترة دي".

وتعود تفاصيل القضية عندما تلقّى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة السابق، إخطارًا من اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، يوم الأحد 29 يوليو الماضي، بلاغًا بوفاة الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبو مقار بوادى النطرون داخل ديره، في ظروف غامضة وتم تشريح جثمان "الأنبا إبيفانيوس" بمعرفة الطب الشرعي؛ للتأكد من وجود "شُبهة جنائية" في الوفاة.

ووجهت النيابة للراهب المشلوح أشعياء المقاري واسمه "وائل سعد تاوضروس"، والراهب "فلتاءوس المقاري" تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لأسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون.