» بالصور.. الغندور يفتتح النشاط الرياضي للأسر الجامعية

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الغندور

أمينة عبد العال

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حضر نيافة الحبر الجليل الأنبا موسى أسقف عام الشباب، النائب إيهاب الطماوي، وخالد الغندور، ممثلي الأمانة العامة للأسرات الجامعية، وعشرة فرق من شباب الأسرات، افتتحت اللجنة المنظمة لمهرجان الأسر الجامعية فعاليات النشاط الرياضي مساء أمس السبت 22 والذي يستمر حتى 26 سبتمبر 2018 وذلك بملعب الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

فيما أعرب الأنبا موسى عن بالغ سعادته بحضور الغندور والشباب المشارك الذي اعتبره نيافته خط الدفاع الأول عن الوطن والكنيسة بما يمثله الشباب من طاقات كبيرة، ومن جانبه أشاد الكابتن خالد الغندور بالفعالية الشبابية الرياضية وقال مازحًا إنها المرة الأولى التي يزور فيها الكاتدرائية ولن تكون الأخيرة.

وفى تصريحات صحفية قال "إبرام لويس" المسئول بالمهرجان إن النشاط الرياضي يضم (كرة قدم - تنس طاولة - شطرنج - جري تتابع - البلاي ستيشن - كرة قدم بنات - Connect 4 - الكرة الطائرة -  إكس بوكس).

يذكر أن المهرجان من الأنشطة المركزية لخدمة الأسرات الجامعية، ويتضمن المهرجان ثلاثة أنشطة رئيسية "النشاط الروحى، النشاط الفني، النشاط الرياضي" وجاء شعار المهرجان هذا العام بعنوان (الفرح 2018) " لاَ تَكُنُ إِلاَّ فَرِحًا"(تثنيه 15:16).

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شاهد.. الغندور في افتتاح النشاط الرياضي للأسرات الجامعية شاهد.. الغندور في افتتاح النشاط الرياضي للأسرات الجامعية شاهد.. الغندور في افتتاح النشاط الرياضي للأسرات الجامعية شاهد.. الغندور في افتتاح النشاط الرياضي للأسرات الجامعية شاهد.. الغندور في افتتاح النشاط الرياضي للأسرات الجامعية شاهد.. الغندور في افتتاح النشاط الرياضي للأسرات الجامعية شاهد.. الغندور في افتتاح النشاط الرياضي للأسرات الجامعية شاهد.. الغندور في افتتاح النشاط الرياضي للأسرات الجامعية شاهد.. الغندور في افتتاح النشاط الرياضي للأسرات الجامعية شاهد.. الغندور في افتتاح النشاط الرياضي للأسرات الجامعية شاهد.. الغندور في افتتاح النشاط الرياضي للأسرات الجامعية شاهد.. الغندور في افتتاح النشاط الرياضي للأسرات الجامعية شاهد.. الغندور في افتتاح النشاط الرياضي للأسرات الجامعية شاهد.. الغندور في افتتاح النشاط الرياضي للأسرات الجامعية


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