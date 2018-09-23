  • الأحد 23 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:52 م
بحث متقدم
المشدد لـ 3 متهمين في تظاهرات عين شمس

المشدد 15 عامًا لـ65 متهمًا فى عنف العدوة بالمنيا

تأجيل محاكمة بديع في "أحداث بنى سويف"

المؤبد لبديع و64 آخرين فى أحداث العدوة

شعياء المقاري

"المقارى" يرد على قتله الأنبا "إبيفانيوس": "كنت تعبان"

ديرب نجم

وفاة حالة جديدة من ضحايا ديرب نجم

الفنانة عفاف شعيب

صفوت الشريف قفل السكة فى وشى وأجبرني على "مسلسل"

مختار جمعة

"جمعة": دولة الإخوان الاقتصادية تهدد الإنسانية

صورة من المقطع

شاهد.. هروب الطلاب في أول يوم دراسي

رمضان صبحي

الأهلي يكشف حقيقة التفاوض لعودة رمضان صبحي

هاني أبو ريدة

4 ملفات مهمة على طاولة اجتماع «الجبلاية»

بالصور.. أبرز المشاهد من مسيرة العودة الكبري_ جمعة الكاوتشوك_ في فلسطين

بنود "كامب ديفيد" لتحرير فلسطين فى 5 سنوات

تعرف على أسعار الذهب

مال وأعمال

تراجع أسعار الذهب 15 جنيها في تعاملات المساء
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

تعرف على أسعار الذهب اليوم

#

تعرف على أسعار الذهب

#

تعرف على أسعار الذهب اليوم

#

تعرف على أسعار الذهب بالأسواق اليوم

الذهب

الأسواق

أسعار

خبراء

ايهاب واصف

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 604 جنيهًا في السوق المحلية.

ونستعرض فيما يلى أسعار بيع أعيرة الذهب:

وأصبحت أسعار الذهب كالتالى:

عيار 18: 516 جنيها

عيار 21: 602 جنيه

عيار 24: 688 جنيها

الجنيه الذهب: 4816 جنيها

أوقية الذهب: 1199 دولارا

 أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

دلالات الهجوم الدموي في إيران وآثاره

جمال سلطان

جدل الإنسان/ المصنع في مصر!!

محمود سلطان

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. الغندور يفتتح النشاط الرياضي للأسر الجامعية
» المالية توضح شروط تحصيل القيمة المضافة على المحامين
» تعرف على أسعار الذهب
» شاهد.. خناقة بـ"الإنجليزى" فى شوارع مصر
» صلاة التراويح فى المنام سمعة حسنة
» السقا: "اللهم إنى أستودعك أبناءنا"
» بالأسماء.. حكام مباريات اليوم بالدورى
» بعد وفاته بـ7 سنوات.. أسرة تقيم عزاء نجلها
» معسكر مغلق لنجوم الدراويش بالكويت
» الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره على حساب «ذئاب الجبل»
» محمود سعد عن "راتب": "دعم ثورة يناير ونزل التحرير"

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:19 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها