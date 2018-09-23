» تعرف على أسعار الذهب

23 سبتمبر 2018 - 12:07 م

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 604 جنيهًا في السوق المحلية.

ونستعرض فيما يلى أسعار بيع أعيرة الذهب:

وأصبحت أسعار الذهب كالتالى:

عيار 18: 516 جنيها

عيار 21: 602 جنيه

عيار 24: 688 جنيها

الجنيه الذهب: 4816 جنيها

أوقية الذهب: 1199 دولارا

أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.