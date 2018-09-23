برلمانى يعد بعرض فيلم يناقش عمالة الأطفال على مجلس النواب

23 سبتمبر 2018 - 12:12 م

حضر النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، العرض الخاص بفيلم "أطفال العصافير" والذي يناقش خطورة عمالة الأطفال في مصانع الطوب والصناعات الثقيلة.

وحضر العرض أعضاء من حزب مستقبل وطن وعلى رأسهم محمود شورى أمين الحزب بالصف، وأحمد جبران عضو هيئة المكتب، وغوينم محمد عضو هيئة مكتب، إضافة إلى عصام غيث رئيس نموذج المجلس المحلي للشباب بالجيزة، والإعلامى محسن داود، الإعلامى وليد سلام، الإعلامى حازم الملط، رضا سلام نقيب عمال مصانع الطوب، سلام رأفت سلام رجل أعمال، الإعلامية أمل سلام، الكاتب الصحفى كارم يحيى، إضافة إلى حقوقيين ونقاد.

يذكر أن الفيلم من إخراج طارق الزرقانى، وسيناريو هانى الزرقانى، ويناقش قضية عمالة الأطفال الصغار فى الأعمال الشاقة وتعرضهم للموت أو الإصابة وهى تخالف القانون، والفيلم من إنتاج المركز القومى للسينما بوزارة الثقافة.