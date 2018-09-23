كردي يطير لمساندة "صلاح وتريزيجيه"

23 سبتمبر 2018 - 12:16 م

غادر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة "الجبلاية" كرم كردي مطار القاهرة فجر اليوم متجهًا إلى العاصمة التركية اسطنبول في رحلة عمل وحضور مباراة لمحمود تريزيجيه نجم قاسم باشا ثم مقابلة اللاعب بعد اللقاء.

ويتخلف كرم كردي عن حضور اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة المقرر له اليوم لمتابعة بعض الملفات الكروية بسبب رحلة تركيا.

ومن المقرر أن يُغادر كردي اسطنبول صباح غدٍ الاثنين إلي لندن لحضور حفل "فيفا" لاختيار أحسن لاعب والذي يحضره أيضًا هاني ابوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ويتنافس عليه المصري محمد صلاح مع الكرواتي مودريتش والبرتغالي رونالدو.