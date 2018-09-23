الكشف عن كاتب بيان "3 يوليو"

23 سبتمبر 2018 - 12:16 م

كشف الكاتب الصحفي عبد الله السناوي عن حوار دار بينه وبين الكاتب محمد حسنين هيكل، بشأن بيان 3 يوليو الذي قرأه في وقتها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال "السناوي" في مقال مطول نشره بجريدة الشروق تحت عنوان "وصايا هيكل في آخر اليوم الطويل": "سادت حالة من الفوضى قبل، وتزاحمت الأوراق وجرت صدامات على طبيعة الدولة حتى وصلنا إلى (30) يونيو، التي وصفه "هيكل" بـ"خريطة مستقبل".

وأضاف "السناوي" سألت هيكل: "هل أنت من كتبت هذا البيان؟، قال: "لا"، فقلت: "لكن الأسلوب أسلوبك، وبعض الصياغات لا يمكن أن تصدر عن أحد آخر غيرك".

قال: "هناك من سجل على ورق بعض ما اقترحت وضمنه البيان"، لم يكن الأسلوب وحده هو ما أشار إلى بصماته.

وتابع "السناوي": "كان من رأيه أنه لا قيمة لأي إخراج سياسى، مهما كانت درجة إتقانه، ما لم يستند إلى حقائق يلمسها الرأى العام، بالإضافة كان من رأيه أن الأهم من وثيقة نقل السلطة أن يعلن كشف بالأوضاع التى تسلم بها الرئيس الجديد سلطاته حتى يمكن الحساب بمعرفة والنقد عن علم.