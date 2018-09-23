  • الأحد 23 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:50 م
بحث متقدم
المشدد لـ 3 متهمين في تظاهرات عين شمس

المشدد 15 عامًا لـ65 متهمًا فى عنف العدوة بالمنيا

تأجيل محاكمة بديع في "أحداث بنى سويف"

المؤبد لبديع و64 آخرين فى أحداث العدوة

شعياء المقاري

"المقارى" يرد على قتله الأنبا "إبيفانيوس": "كنت تعبان"

ديرب نجم

وفاة حالة جديدة من ضحايا ديرب نجم

الفنانة عفاف شعيب

صفوت الشريف قفل السكة فى وشى وأجبرني على "مسلسل"

مختار جمعة

"جمعة": دولة الإخوان الاقتصادية تهدد الإنسانية

صورة من المقطع

شاهد.. هروب الطلاب في أول يوم دراسي

رمضان صبحي

الأهلي يكشف حقيقة التفاوض لعودة رمضان صبحي

هاني أبو ريدة

4 ملفات مهمة على طاولة اجتماع «الجبلاية»

بالصور.. أبرز المشاهد من مسيرة العودة الكبري_ جمعة الكاوتشوك_ في فلسطين

بنود "كامب ديفيد" لتحرير فلسطين فى 5 سنوات

الكشف عن كاتب بيان "3 يوليو"

آخر الأخبار

بيان 3 يوليو
بيان 3 يوليو

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

عزاء مصر لتنزانيا في ضحايا العبارة الغارقة

#

مصر تعزي السودان في ضحايا السيول

#

عسكري أمريكي شارك في إعداد بيان انقلاب تركيا

#

عفو رئاسي عن 719 سجينا احتفالاً بثورة يوليو

كشف الكاتب الصحفي عبد الله السناوي عن حوار دار بينه وبين الكاتب محمد حسنين هيكل، بشأن بيان 3 يوليو الذي قرأه في وقتها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال "السناوي" في مقال مطول نشره بجريدة الشروق تحت عنوان "وصايا هيكل في آخر اليوم الطويل": "سادت حالة من الفوضى قبل، وتزاحمت الأوراق وجرت صدامات على طبيعة الدولة حتى وصلنا إلى (30) يونيو، التي وصفه "هيكل" بـ"خريطة مستقبل".

وأضاف "السناوي" سألت هيكل: "هل أنت من كتبت هذا البيان؟، قال: "لا"، فقلت: "لكن الأسلوب أسلوبك، وبعض الصياغات لا يمكن أن تصدر عن أحد آخر غيرك".

قال: "هناك من سجل على ورق بعض ما اقترحت وضمنه البيان"، لم يكن الأسلوب وحده هو ما أشار إلى بصماته.

وتابع "السناوي": "كان من رأيه أنه لا قيمة لأي إخراج سياسى، مهما كانت درجة إتقانه، ما لم يستند إلى حقائق يلمسها الرأى العام، بالإضافة كان من رأيه أن الأهم من وثيقة نقل السلطة أن يعلن كشف بالأوضاع التى تسلم بها الرئيس الجديد سلطاته حتى يمكن الحساب بمعرفة والنقد عن علم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

دلالات الهجوم الدموي في إيران وآثاره

جمال سلطان

جدل الإنسان/ المصنع في مصر!!

محمود سلطان

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. الغندور يفتتح النشاط الرياضي للأسر الجامعية
» المالية توضح شروط تحصيل القيمة المضافة على المحامين
» تعرف على أسعار الذهب
» شاهد.. خناقة بـ"الإنجليزى" فى شوارع مصر
» صلاة التراويح فى المنام سمعة حسنة
» السقا: "اللهم إنى أستودعك أبناءنا"
» بالأسماء.. حكام مباريات اليوم بالدورى
» بعد وفاته بـ7 سنوات.. أسرة تقيم عزاء نجلها
» معسكر مغلق لنجوم الدراويش بالكويت
» الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره على حساب «ذئاب الجبل»
» محمود سعد عن "راتب": "دعم ثورة يناير ونزل التحرير"

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:19 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها