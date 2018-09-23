شاهد.. لحظة تشييع جثمان المجند "أبانوب تكلا"

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شيع الآلاف من أهالي قرية نجير التابعة لمركز "دكرنس" بمحافظة الدقهلية جثمان الشهيد مجند أبانوب رضا غالب تكلا والذي استشهد على أثر حادث إرهابي فى رفح شمال سيناء.


وخرجت الجنازة من كنيسة العذراء مريم بنجير، وشارك الدكتور المهندس كمال جاد محافظ الدقهلية القداس، كما حضره عدد كبير من قيادات القوات المسلحة بالدقهلية، وعدد من التنفيذيين وتجسد شكل الوطنية جنازة الشهيد بعد أن شارك الأقباط والمسلمين في الجنازة.


 ودعت المساجد بالقرية الأهالي لحضور الجنازة وخرج الجثمان ملفوف بعلم مصر من الكنيسة حتى توجهه إلى المقابر بالقرية واستقبلت أسرة الشهيد العزاء وقدم محافظ الدقهلية واجب العزاء للأسرة.


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