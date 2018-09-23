صحيفة إسرائيلية تكشف تجارة نقل الأعضاء في مصر

23 سبتمبر 2018 - 12:35 م

وقع الآلاف من اللاجئين بمصر البالغ عددهم 250 ألفا، ضحايا لتجارة الأعضاء غير المشروعة، إذ انتقلت صحيفة "هاآرتس" العبرية، إلى القاهرة وتحدثت مع ستة من الناجين، وقال أحدهم: "رجل غريب كان يمسك بقطعة قماش مبللة بمخدر على فمي، بعد ستة أيام استيقظت لاكتشف أن كليتي قد سرقت".

وبدورها، قالت إحدى الناجين من عصابات تجارة الأعضاء في مصر، تدعي أمل، البالغة من العمر 31 عاما، وأم لطفل يبلغ من العمر 11 عامًا، ولاجئة من دارفور تعيش في القاهرة: "هنا، في عاصمة مصر، القاهرة، التي تعتبر مدينة ضخمة مترامية الأطراف، يسكن بها 20 مليون نسمة، وجدت مأوى، لكنني وقعت أيضا كضحية لتجارة الأعضاء".

وعقبت الصحيفة، في تقريرها المطول، أن "أمال"، مثل أي شخص آخر تمت مقابلته في هذا التقرير، تم تغيير اسمها، فهي تدرك الخطر الذي ينطوي عليه الحديث مع أحد المراسلين في هذا الأمر".

وتابع التقرير: ما شجع "أمال" على الحديث مع مراسلي الصحيفة أنها تريد أن تسمع قصتها للعالم، حتى يعرف الناس ما حدث معها، موضحة أن في مرحلة ما من المقابلة، تقف أمل وتخلع ملابسها العلوية لتفضح عن ندبة طويلة بطول بطنها.

وتروي "أمال": "في صباح أحد الأيام في منتصف عام 2017، عندما كانت تغادر المنزل، لاحظت وجود رجل غريب في بئر السلم، وعندما اجتازته، أمسك بها وقام بوضع قطعة قماش مبللة بمخدر على فمها".

وأضافت: "أنها ليس لديها ذاكرة عما حدث بعد ذلك، إلا أنها استيقظت في المنزل. أخبرها أقاربها أنها كانت قد اختفت لمدة ستة أيام وأن خاطفيها أعادوها إلى شقتها وهي فاقدة الوعي"، متابعة: "كنت قذرة، لم أستحم لمدة أسبوع، وعلى بطني كان يوجد ضمادة وعندما خلعت الضمادة ووجدت ندبة كبيرة، أدركت حينها أنني حرمت من كليتي".

ونوهت الصحيفة بأن هذا لم يكن نهاية الأمر مع "أمال"، حيث طالب الخاطفون الذين لم تعرف هويتهم بقتلها إذا أخبرت أحدًا عن محنتها، ومع ذلك، فقد أبلغت عن اختطافها لـ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشئون اللاجئين، معلقة "حتى هذا اليوم، أذهب إلى اللجنة كل شهر لأحصل على أدويتي"، مضيفة: "هناك دائما طابور طويل، والعديد من الآخرين أيضًا ضحايا لتجارة الأعضاء".

إلا أن بعد ذهابها إلى وكالة الأمم المتحدة، وصل شخص غريب إلى منزلها أثناء وجودها في العمل، فتح ابنها الباب حينها، وقال له الضيف غير مريح الهيئة، وفق لرواية الصبي: "إنه إذا تابعت والدته الحديث عن تجربتها للإعلام، فسيقتلها".

ومن جانبه، عرف علي، وهو رجل في الثلاثينيات من عمره، صديقه مجاهد منذ أيامه كسائق شاحنة في السودان، حيث قال: "كنا أصدقاء؛ كنا نعرف بعضنا لمدة خمس سنوات قبل أن يسافر هو إلى مصر" ولكن "بعد بضعة أشهر من هجرته، في عام 2013، دعاني إلى اتباع خطواته، ووعدني بأنه سيجد لي وظيفة في القاهرة".

بعد ذلك، يحكي "علي" أنه التقى "مجاهد" في المطار واقتاده إلى منزله حيث وضع له مخدرًا في الشراب، ولا يعرف ما حدث بعد ذلك".

ويستطرد "علي" أنه "عندما استيقظ، وجد نفسه في ما بدا وكأنه داخل عيادة مؤقتة، مع الضمادات المستخدمة، والحقن والمشرط المتواجدين في علبة القمامة، ثم شعر فجأة بألم حاد في جانبه ولاحظ بسرعة ندبة كبيرة مكان كليته" مضيفًا "أجبروني على التوقيع على وثيقة تفيد بأنني تبرعت بكليتي طواعية. لقد أعطوني 150 جنيهًا (حوالي 8.40 دولار) مقابل بيع كليتي ثم أرسلوني إلى كان تابعا لهم".

بعد حوالي خمس سنوات، لا يزال العار يمنعه من العودة إلى السودان. يقول "علي": "لن يعتقد أحد أن الكلى أخذت مني رغم إرادتي". "إن بيع أحد الأعضاء أمر حرام ومخزٍ، بالنسبة لي ولعائلتي"، وكان مجاهد قد أخذ جواز سفره، لذا حتى لو أراد العودة إلى دياره، لم يستطع ذلك.

وألمح التقرير إلى أن حالة "علي" مثل بقية الأشخاص الآخرين الذين تحدث إليهم مراسلو الصحيفة، يعاني من الألم المزمن والضعف، وغير قادر على القيام بأعمال تتطلب مجهود بدني.

فريسة سهلة

ووجدت صحيفة "هاآرتس" أن مجتمع اللاجئين في القاهرة اليوم، يشكل فريسة سهلة ورائدة لتجارة الأعضاء، سواء كان اللاجئون في البلد أم لا، لافتة إلى أن الجملة المتكررة في الشهادات هي الجهد المبذول لمنعهم من التحدث، فعلى سبيل المثال، وفقًا لبعض الشهادات، يتم تذكير أولئك الذين يذهبون إلى الشرطة من قبل الضباط بأنهم ضيوف في البلاد.

ويقول آخرون إنهم نصحوا بعدم قول أي شيء من قبل الأطباء كذلك، وحتى من قبل وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وتشير الشهادات إلى أن هناك ثلاث طرق رئيسية لتجار الأعضاء في مصر، الأولى تنطوي على الاختطاف، عن طريق القوة الغاشمة أو عن طريق المنشطات؛ والثاني هو سرقة عضو تحت ستار العلاج، في الحالات التي يلتمس فيها اللاجئون الرعاية الطبية؛ والثالث من خلال ما يبدو أنه صلة مباشرة ومنظمة بين شبكات الأعضاء في مصر ووكلاء السفر في العاصمة السودانية، الخرطوم.

وفي السياق، ذكرت الصحيفة العبرية أنه مر 8 أعوام على تصنيف منظمة الصحة العالمية لمصر كواحدة من الدول الخمس في العالم التي تعد تجارة الأعضاء غير المشروعة فيها أكثر انتشارًا.

علاوة على ذلك، تم تحديد مصر كبلد تأتي الغالبية العظمى من أعضاء الزرع من متبرعين أحياء، على النقيض من الأماكن التي تؤخذ فيها الأعضاء بشكل عام من أشخاص ماتوا.

ومن جهتها، وصفت الصحيفة المحادثات مع الناس الذين كانوا ضحايا لتجارة الأعضاء بأنها مشوبة بالخوف، وحتى عندما كانوا يتكلمون باسم مجهول، رفض معظمهم تقديم وصف مفصل للجريمة، خوفًا من العواقب المحتملة.

وقال أحدي الضحايا: "هناك العديد من الضحايا هنا"، "من يحميهم؟ "من سيحمينني إذا تحدثت؟"، في المقابل، وافق آخرون في البداية على التحدث مع مراسلي الصحيفة، ولكن بعد يوم أو يومين غيروا رأيهم واختفوا.

في النهاية، علقت الصحيفة أن معظم المقابلات مع الضحايا انتهت بالدموع، كما اكتسح الألم والإحباط أولئك الذين رافقوا الضحايا والمترجمين الذين ساعدوا في التحقيق، وقال أحد الناشطين: "نصدر تحذيرات ونصرخ ونقدم شكاوى - لكن لا شيء". "هذه العصابات تتجول بحرية وتهددنا ، لكن السلطات لا تتخذ أي إجراء ضدهم".