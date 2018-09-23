بالصور.. هروب جماعي لطلاب مدارس الغردقة

23 سبتمبر 2018 - 12:36 م

حالة من الهرج وعدم الانضباط سادت أغلب مدارس مدينة الغردقة بالبحر الأحمر وذلك مع بداية العام الدراسي حيث هرب عدد من طلاب المدرس الثانوية الفندقية والثانوية التجارية والصناعية بمدينة الغردقة، اليوم الأحد، من مدارسهم في أول أيام العام الدراسي الجديد، مع أول ساعة لليوم وفي أثناء "الفسحة"، وقام الطلاب بالذهاب إلى المقاهي القريبة من مدارسهم، لتدخين السجائر والشيشة ولم تكن الفتيات بعيدة عن الموقف حيث تم رصد هروب عدد من الفتيات خاصة بمدرسة الميناء الإعدادية والثانوية الفندقية يهربون من مدارسهم.

وقفز عدد من الطلاب بعدد مدارس الغردقة من أسوار المدرسة في أول يوم دراسي فى العام الدراسى الجديد وشهدت تلك المدارس حالات هروب جماعى سواء بمدارس البنين أو البنات.

ورصدت عدسة "المصريون" قيام أعداد من طلاب مدرسة الثانوية الصناعية بنين والسياحة والفنادق بالقفز من أسوار المدرسة بعد ساعة فقط من بدء اليوم الدراسى الأول.



