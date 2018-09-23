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التعليم: هؤلاء معافون من المصروفات الدراسية

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طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية
طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية

إيمان هاني

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أكد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أنه سيتم القضاء على الدروس الخصوصية، بعدة وسائل، أبرزها عدم وجود امتحانات، بالإضافة لوجود بنك الأسئلة على "التابلت" الخاص بالطالب.

وأضاف "عجلان"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التليفزيون المصري، أن بنك المعرفة به الكثير من المواد التعليمية التي سوف تساعد الطلبة على استذكار دروسهم.

وعن الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إن أي طالب والده متوفى، يتم إعفاؤه من المصروفات الدراسية، والشيء الجديد هو إضافة أبناء المعلمين إلى منظومة الإعفاءات وخصم 50% لهم.


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