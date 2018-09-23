المشدد 3 سنوات لـ10 متهمين بعنف العدوة بالمنيا

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عاقبت محكمة جنايات المنيا والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، المشدد 3 سنوات لـ10 متهمين والحبس عامين لـ22 أخرى.

كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى لـ5 آخرين لوفاتهم وعدم الاختصاص المحكمة لـ4 أحداث نظرًا لكونهم أثناء الواقعة كانوا لم يبلغوا 15 عامًا وإحالة أوراقهم النيابة العامة لاتهامهم باقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة وقتل رقيب شرطة واقتحام الإدارة الزراعية والوحدة البيطرية، والسجل المدني عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة 2013 وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "شغب وعنف إخوان العدوة".

صدر القرار برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد وعضوية المستشارين أحمد حسن غلاب ومحمد ضياء عبد الظاهر، وبحضور وكيل النائب العام أحمد مصطفى وبسكرتارية مخسن فكري وماجد منير.

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