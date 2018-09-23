بالأسماء.. المبشرون بالخروج من الأهلى فى يناير

23 سبتمبر 2018 - 12:40 م

على ما يبدو أن الحديث بدأ مبكرًا فى الانتقالات الشتوية المقبلة، فبدأ عدد من اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة المشاركة مع المارد الأحمر حتى الآن، فى البحث عن عروض احترافية لهم يناير المقبل.

"المصريون" ترصد بالأسماء أبرز اللاعبين المرشحين لترك الأهلى يناير المقبل

مؤمن زكريا

اقترب اللاعب من ترك صفوف الأهلى يناير المقبل، خاصة أنه لم يقدم المستوى الفنى المطلوب منه بعد عودته من رحلته الاحترافية الأخيرة.

الأمر لم يكن مقصورًا على المستوى الفنى فقط، خاصة أن اللاعب يماطل مجلس إدارة الأهلى فى تجديد تعاقده حتى الآن.

عمرو بركات

بعد أن وضعته لجنة الكرة بالنادي على قائمة الانتظار، بعد انتهاء إعارته للشباب السعودى، ينظر اللاعب قدوم الانتقالات الشتوية بفارغ الصبر للبحث عن فريق آخر يلعب له.

ويتمسك "بركات" بالرحيل بعدما دخلت علاقته بالأهلي طريق مسدود واتهام النادي بتدمير مستقبله الكروي في بعد وضعه على قائمة الانتظار.

أحمد الشيخ

يسعى هو الآخر للبحث عن فرصة جديدة بفريق آخر، بعدما خرج من حسابات المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون هذا الموسم.

ويرفض الشيخ الاستماع إلى مسكنات المدير الفني ولجنة الكرة بالنادي والبقاء للحصول على فرصته كاملة.

عمرو جمال

رفض مهاجم الأهلى والملقب بـ"الغزال"، جميع محاولات مجلس إدارة الأهلى بالبقاء بالفريق مرة أخرى خاصة بعد وضعه على قائمة الانتظار هو الآخر.

ويأبى جمال محاولات النادي بالحصول على توقيعه على عقود جديدة غير التي وقع عليها قبل الرحيل للدوري الفنلندي بسبب عدم اعتمادها باتحاد الكرة.

صالح جمعة

على الرغم من إنهاء نادى الفيصلى السعودى إعارته مؤخرًا، وهو ما يسمح له العودة مجددًا لأحضان المارد الأحمر، إلا انه حتى الآن لم ينتظم فى مران الفريق بسبب كثرة مشاكله الأمر الذي دفع لجنة الكرة بالنادي لبحث عرضه للبيع في يناير المقبل بشكل رسمي.

واتفق الأهلى واللاعب على قرار واحد هو ضرورة الرحيل في يناير، والبحث عن فرصة أخرى بعيدًا عن القلعة الحمراء.