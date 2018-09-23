عرض مغرٍ من الجبلاية لإنهاء أزمة "صلاح"

23 سبتمبر 2018 - 12:48 م

تقدم اتحاد الكرة "الجبلاية" بعرض للمحامي رامي عباس وكيل أعمال اللاعب محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف ليفربول بعرض لعقد جلسة تفاوضية لإنهاء أزمة الحقوق الإعلانية والتجارية التي وقعت بين الاتحاد واللاعب خلال الفترة الماضية.

وكشف مصدر باتحاد الكرة، عن أن الحقوق الإعلانية لمحمد صلاح أثناء تواجده فى المباريات والمعسكرات هى ملك لاتحاد الكرة والمنتخب وفقا للائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لكن الخلاف يبقى خارج المعسكرات والمباريات، حيث يتم استغلال صورة محمد صلاح من قبل بعض رعاة المنتخب، وهو ما يجب التفاوض بشأنه ووضع حلول نهائية مع اللاعب ووكيله منعا لتجدد الأزمة.. وتابع أن اتحاد الكرة يرحب بعقد الجلسة سواء داخل مصر أو خارجها، حفاظا على تركيز اللاعب وعدم تجدد أى أزمات بين الطرفين.

كان اتحاد الكرة أرسل مؤخرا خطابا إلى محامى محمد صلاح للرد على طلباته فيما يتعلق بحقوق الصورة الخاصة باللاعب فى معسكرات المنتخب.