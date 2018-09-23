قاضى العدوة: الإخوان إرهابية حتى لو مرخصة

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محكمة الجنايات
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لو استمر حكم الإخوان لحدث هذا الأمر الخطير

قالت محكمة جنايات المنيا المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بعد الحكم على المتهمين بقضية أحداث شغب وعنف العدوة بالمنيا، إنها ستودع حيثيات حكمها في ميعادها القانوني وترد فيها المحكمة على ما أثاره الدفاع أثناء المرافعة عن المتهمين ومنها أن المحكمة رفضت ما أثاره الدفاع بأن جماعة الإخوان المسلمين حاصلة على ترخيص وتعمل بشكل رسمي من وزارة التضامن.

وردت المحكمة على الدفاع بأن المشرع أطلق وصف التنظيم الإرهابي إلى أي جمعية تخالف أحكام القانون وتناهض النظام وتسعي لقلب نظام الحكم بقوة السلاح حتى لو حصلت على ترخيص وفقا لنص المادتين 86 و86 مكرر من قانون العقوبات.

وأكدت المحكمة بأن جماعة الإخوان خاضعة لنص التجريم، وردت المحكمة علي دفع الدفاع ببطلان التحريات، لصدور القرار 245 لسنة 2011، بإلغاء أمن الدولة وإنشاء الأمن الوطني فان العبرة  ليس بالقرار بل مرده إلى قانون الإجراءات الجنائية.

وعن شيوع الاتهام، ردت المحكمة بأن المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2014، نسبت أن جميع الأشخاص وقت ارتكاب كانوا متجمهرين ويتحملون مسؤولية ارتكاب الجرائم بمجرد التجمهر، وبالتالي صار الدفع غير قائم وتضامن بالمسؤولية الجنائية.

وبالنسبة للدفع بعدم جواز الطعن على الحكم الصادر بالبراءة، فان المحكمة ترفضه.

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