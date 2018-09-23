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فتوى إخوانية تبيح الرقص للبنات والشباب

الحياة السياسية

عصام تليمة
تليمة

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رد الداعية الإخواني عصام تليمة المدير السابق لمكتب الدكتور يوسف القرضاوى، على سؤال هل يجوز تشغيل الأغانى والرقص عليها مع العلم أن الفرح ليس مختلطًا؟"، قائلا: لا مانع شرعى من الرقص على الأغانى الشعبية طالما الستات مع بعضهم، ولا مانع من رقص الرجال بالعصا، ولكن للأسف هناك رجال يتراقصون كالنساء وهذا ممنوع.

وأوضح أن الرقص على الأغاني الشعبية، سواء للبنات أو الشباب، شريطة أن تكون البنات فى مكان وحدهن، والشباب فى مكان آخر.

كما وصف "تليمة" الرقص "الصعيدى" الذى يكون "بالعصا" بالحلال، وأشار إلى أن الأحباش رقصوا فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضيفًا: "رقص الرجال مع الرجال جائز ورقص السيدات مع السيدات جائز وألا يكون فيه كشف عورات".

فيما اعتبر الأزهرى محمد الشحات الجندى عضو مجمع البحوث الإسلامية هذه الفتوى بالمضللة، مؤكدًا أن لها أهدافًا سياسية خبيثة، كما أنها تجعل الشباب يتجه للإلحاد ولا يثق فى أهل العلوم الشرعية.

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